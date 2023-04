Tavolo tecnico e confronto con il Governo

"Da tempo ci confrontiamo con il Governo su Agenda 2030.

È il Ministero dell’Ambiente

e della Sicurezza Energetica che coordina l’attuazione dell’Agenda 2030 da parte dello Stato italiano".

A spiegarlo è il governatore Stefano Bonaccini

che spiega come "l’Emilia-Romagna come le altre Regioni partecipa al Tavolo Stato-Regioni coordinato

dal Ministero per l’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile nazionali e regionali".

"In passato abbiamo ricevuto anche due piccoli finanziamenti a supporto dell’avvio della Strategia Regionale e di misure di informazione ed educazione alla sostenibilità – illustra il governatore –. Si tratta di un tavolo tecnico, per noi prezioso, perché costituisce uno snodo nei rapporti con i Ministeri e con gli organismi centrali. Esiste poi il fronte istituzionale della Conferenza StatoRegioni, dove il 28 settembre 2022 è stato reso il parere sull’aggiornamento della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile insieme a specifiche istanze delle Regioni. Ad oggi – conclude Bonaccini – non risultano incontri specifici con il nuovo Governo sul tema generale dell’Agenda".