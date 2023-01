Tenuta Vandelli, quante sfide dietro un brindisi

di Paolo Tomassone

Il colore rubino con sfumature violacee è sempre lo stesso. Nel calice lascia un’abbondante spuma e al palato mantiene l’equilibrio tra freschezza e sapidità. Dietro a una bottiglia di Lambrusco Grasparossa, però, il mondo è cambiato. Il settore agricolo vive da anni parecchi problemi legati alla stagionalità. I costi sono aumentati a dismisura e i guadagni per i produttori sempre più risicati. Le più colpite sono le piccole aziende, anche se è proprio da loro che è partito il rilancio di uno dei prodotti più caratteristici della provincia di Modena. Una testimonianza diretta arriva dalla Tenuta Vandelli, nata nel 2011 sulle basi dell’azienda agricola Vandelli che dal 1960 circa si occupa di viticoltura nel territorio di San Michele dei Mucchietti, pochi chilometri a sud di Sassuolo. "Lo scorso è stato un anno estremamente siccitoso e abbiamo fatto molta fatica a mantenere il nostro livello di produzione. Noi utilizziamo un sistema di irrigazione a goccia e alla fine siamo comunque riusciti a salvare una buona parte del nostro prodotto, anche se abbiamo avuto non pochi danni durante la grandinata di fine luglio".

Lo ricorda William Vandelli che ha ereditato l’attività di famiglia e gestisce la tenuta assieme alla compagna Galia. Le difficoltà non sono legate soltanto ai cambiamenti climatici anche se la scarsità di acqua e l’aumento delle temperature stanno mettendo in crisi le imprese agricole, che hanno cominciato a mettere mano ai processi produttivi. "Fino a qualche anno fa – continua Vandelli – la maggior parte delle nostre uve veniva utilizzata per produrre vini da conferire alla cantina sociale. Oggi i margini per noi soci sono così risicati che non è quasi più conveniente. Per questo motivo abbiamo deciso già da qualche anno di puntare molto sulla vendita diretta al cliente, una scelta che sta cominciando a premiare i nostri sforzi". Rinunciare ai canali tradizionali di vendita o comunque ridurre la parte di vino da conferire in cantina sociale, implica una rivoluzione anche nel modo di pubblicizzare i propri prodotti. L’enoturismo è stata la chiave di volta per rilanciare e far conoscere a un pubblico sempre più ampio il Lambrusco delle colline modenesi.

"Abbiamo iniziato a organizzare gli aperitivi e le cene in vigna e ad aprire la nostra cantina in alcuni periodi dell’anno – racconta l’imprenditore –. Questo tipo di iniziative permette un contatto diretto con gli appassionati di vino che per un giorno possono visitare l’azienda e degustare i nostri vini in abbinamento a prodotti alimentari tipici del territorio. Possiamo far conoscere i nostri vini, in prevalenza Lambrusco, rosé e un bianco frizzante, tutti lavorati in modo tradizionale secondo i dettami dell’agricoltura biologica". Il turista e l’appassionato di vini può assaggiare e conoscere meglio le tre etichette che la Tenuta Vandelli produce nei 10 ettari di vigneto, per una produzione complessiva di ventimila bottiglie l’anno. "Sono tante le persone che dopo un aperitivo in vigna o una degustazione tornano a contattarci per comprare alcune bottiglie. Questo canale è abbastanza redditizio ed è certamente un modo per far quadrare il bilancio in un momento in cui le spese di produzione hanno subito un’impennata e al tempo stesso sono entrati in crisi altri canali di distribuzione" dice Vandelli che non esclude la possibilità di aprire in futuro un vero e proprio agriturismo. "Un’attività parallela che parte dal lambrusco, un vino sempre più apprezzato dal cliente".