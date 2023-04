"Tessuti e quadri, il catering è su misura"

Non bisogna per forza fare delle rivoluzioni per seguire i propri sogni. Mila Sacchi da Carpi ne è la dimostrazione vivente. "Ho un marito, due figli, due cani e quattro pesci – scherza descrivendo se stessa – ma a 50 anni e quattro giorni ho sentito che volevo qualche cosa di diverso rispetto a ciò che stavo facendo nella mia carriera professionale. Così, mi sono licenziata dall’attività precedente, dove ero stilista e coordinatrice di campionario per un’azienda di moda, e mi sono messa in proprio". Avreste mai pensato che potesse nascere in questa maniera la regina del catering scenografico? Ebbene, tutto è andato esattamente così. E, al Carlino, Mila racconta della sua storia e della sua attività, che sta procedendo a gonfie vele e con clienti molto importanti.

Mila, lei oggi è titolare di Sartoria dei Sapori in strada Statale Romana Sud 78. Quando ha iniziato e di cosa si tratta? "Tutto è cominciato nel 2014, quando appunto ho avvertito dentro di me la necessità di fare qualche cosa di diverso rispetto a ciò che avevo sempre fatto. Ma ho utilizzato comunque la mia esperienza. Con la Sartoria dei Sapori, infatti, propongo il cosiddetto ’catering scenografico’, ovvero un catering personalizzato per ogni singolo cliente, dove all’alta qualità del cibo si associa l’ambientazione desiderata. Come se fosse un abito cucito su misura, insomma".

Come le è venuta l’ idea?

"Osservando, negli anni, tanti servizi di catering. Molto spesso erano ’spersonalizzati’, non si valorizzava alcunché".

Quindi, in cosa si differenzia la proposta della sua azienda?

"Un servizio catering creativo e di forte impatto. Ad esempio, siamo in grado di allestire in ogni particolare una festa in stile Anni Trenta o Anni Sessanta, o comunque dell’epoca desiderata. E lo stesso cibo diventa arte, nella nostra concezione: ad esempio realizziamo anche quadri, specchi e tovaglie che si mangiano. Recentemente abbiamo allestito due quadri edibili per il gruppo GranTerre, realizzati da una vera e propria corniciaia, Alessandra Artioli di Raggio d’Arte, a cui era associato il claim: ’Che sapore ha l’arte? Assaggiala!’".

Praticamente ha creato un’attività che non c’era…

"In effetti nel 2015 abbiamo vinto il primo premio della Regione Emilia Romagna come idea innovativa nell’agroalimentare. Questo, ovviamente, ci ha dato l’abbrivio per continuare a progettare e a realizzare tantissime cose. Abbiamo anche aperto nella nostra sede della statale Romana Sud un nostro locale, che non a caso abbiamo chiamato Atipico, dove organizziamo eventi privati, da un minimo di 20 a un massimo di 100 persone, dove il catering è costruito appunto in modo atipico, su misura a seconda del committente. E, una volta al mese, per continuare a farci conoscere, siamo aperti al pubblico".

A proposito di creatività: cosa può aspettarsi un vostro cliente?

"Di tutto. Allestiamo ad esempio muri che si mangiano, abbiamo una giostra di cavalli e una ruota panoramica che distribuiscono cibo, mongolfiere in legno e tessuti pregiati che atterrano e ’danno’ cibo…insomma la fantasia non ci manca".

Ora cosa c’è in agenda?

"Siamo molto pieni di appuntamenti. In questi giorni siamo a Vinitaly, allo stand del Consorzio del Lambrusco di Carpi e Sorbara, dove abbiamo allestito i tavoli come una scacchiera: le tigelle, come fossero pedine, sono bianche e nere (quelle nere realizzate con il carbone edibile), con il logo della Cantina. Abbiamo poi altre importanti commissioni per il Fuorisalone di Milano, tra cui quella per Angelo Po: ’vestiremo’ le loro cucine". Come si compone lo staff della Sartoria dei Sapori?

"E’ a grande prevalenza femminile, e ciò si riflette anche nella creatività che emerge dal nostro lavoro. Io sono infatti affiancata da mia figlia Chiara, poi ci sono Anna, lo chef Marco e Giulia. Tutti gli altri sono collaboratori, che formo personalmente e di cui mi avvalgo a seconda delle necessità.

Per contattare il catering di Sartoria dei sapori occorre chiamare 333 2345035, mentre il numero di Atipico Risto eventi è 389 8570195".

Marco Pederzoli