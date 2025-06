Torna ’LunaRio Fest’, il capodanno dell’estate

Il 4 e 5 luglio, grande appuntamento in Appennino con la tredicesima edizione di LunaRio Fest, il capodanno estivo di Riolunato, una festa con tanti eventi e spettacoli e con l’incasso devoluto in beneficenza. LunaRio Fest si svolge per le vie di Riolunato, le strade e gli scorci storici si riempiono di banchetti di ogni genere, stand gastronomici, bar, attrazioni e la musica è protagonista. La presenza nelle varie edizioni di importanti artisti come Gabri Gabra, i Gem Boy, Gene Gnocchi, Joe Bastianich e la Terza Classe ha permesso di richiamare alla manifestazione molto pubblico. Le persone intervenute hanno potuto vedere gratuitamente gli spettacoli di questi e di molti altri artisti. Organizza l’associazione Lunario di Maggio: "Questa edizione di LunaRio Fest manterrà tutti gli obiettivi delle edizioni precedenti, animando il centro di Riolunato con cibo, musica e divertimento per tutti".

‘LunaRio 2025 – Dove si Balla!" ospiterà Dargen D’Amico e ospiti da Radio 105 Dj Spyne e Pippo Palmieri dallo Zoo di 105. Partecipando alla festa si sostengono i progetti di Aseop; dal 2013 infatti la manifestazione LunaRio è al fianco dell’Associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica. Il programma di venerdì 4 luglio prevede in piazza Battilani dalle ore 19 il DJ ANS videotruck 137™, al campo di Bonatti dalle ore 21 lo spettacolo di Maria Piatimo e a seguire ‘Passione a 90, il party anni ‘90’. In piazza del Trebbo dalle ore 20 Dj set by DJ Simo.

Quattro le location del 5 luglio. In piazza don Battilani dalle 19 Dj Fede e Dj Mattio, seguiti alle 21.30 da History Of Rock in concerto. Al piazzale scuole dalle 16 alle 19 laboratorio ’Il suolo un mondo invisibile – La trama che c’è sotto!’; dalle ore 19 animazioni per bambini con artisti di strada e truccabimbi, alle 19.30 laboratorio-spettacolo di teatro circo dal titolo ’Giochiamo al mondo di là?’. Al campo di Bonatti dalle ore 20.30 animazione a cura di Radio Bruno con La Strana Coppia. Alle ore 23 Dj set by Dargen D’Amico, Pippo Palmieri e Spyne 105 by night. In piazza del Trebbo dalle ore 19.30 Acoustic Bay in concerto; dalle ore 21.30 Superboomer ‘90/2000 cover band a seguire ‘Be4insane’ Rock band in concerto. All’Incrocio via Parigini /via Croce dalle 19 Dj set. Pamela Gianni, tra le anime del LunaRio Fest, ne spiega lo spirito: "La crescente quanto inaspettata partecipazione di pubblico ad ogni edizione ci ha fatto riflettere circa l’opportunità di aggiungere all’idea iniziale di una manifestazione estiva che attirasse persone nel nostro paese per il divertimento di adulti e famiglie, uno scopo, un filo conduttore: quello solidale. Dall’incontro con Graziano Mordini ed Erio Bagni di Aseop, abbiamo subito aderito ai progetti di accoglienza, di supporto alle tante famiglie travolte da una diagnosi che sconvolge le loro vite, di sostegno alla ricerca e di cooperazione internazionale. Da qui la volontà di sostenere Aseop ed i suoi importanti progetti (ultima la II Casa di Fausta). Oltre ad Aseop, sosteniamo primi fra tutti i progetti del territorio. Negli ultimi anni ci siamo concentrati soprattutto sui bambini partecipando alla realizzazione del parco giochi di via Fontanabuona ed acquistando bici ed una grande sabbiera per la materna".

g.p.