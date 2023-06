Torneo dei quartieri, il big match è sotto casa

di Stefano Fogliani

Dicono che il centro abbia provato ad arruolare addirittura Francesco Magnanelli, fino all’estate di un anno fa capitano del Sassuolo, ma il tentativo non sarebbe andato a buon fine. A dire che, ok, l’importante è partecipare, ma se si vince si partecipa più volentieri, anche perché campanile e senso di appartenenza, in questa kermesse organizzata dalla Virtus Ancora, la loro parte la fanno eccome. La ‘kermesse’ si chiama ‘torneo dei quartieri’, è cominciata da qualche settimana e si avvia verso l’epilogo decisivo, con le semifinali e le finali in programma, rispettivamente, lunedì al campo ‘Don Boccedi’ e venerdì al ‘Ricci’, che il Sassuolo Calcio ha messo a disposizione degli organizzatori. Echi quantomeno vintage per questo ‘torneo dei quartieri’ che assegna il primo ‘Trofeo Giovanardi srl’, e al quale la Virtus Ancora lavora da un po’, trovandosi peraltro "quasi sorpresa" dal riscontro di interesse e di pubblico. Lo spunto gli organizzatori lo hanno preso dai tanti tornei scomparsi da tempo: c’era il torneo delle ceramiche e c’era il torneo dei bar, c’erano il torneo di Braida e quello di Rometta, c’era il ‘Paganelli’ all’oratorio Don Bosco, "ma da tempo, in città – spiega Andrea Bellegati, capo dell’organizzazione – non c’è più niente del genere". Da qui l’idea, che Bellegati ha proposto all’amministrazione comunale, che l’ha appoggiata con entusiasmo: un torneo con 8 squadre, divise in due gironi da 4, ognuna in rappresentanza di un quartiere cittadino. Regole di ingaggio ferree (giocatori over 16, solo tre ‘esterni’, gli altri componenti la rosa tutti nati o residenti nel quartiere per il quale giocano) e otto rappresentative in lizza. San Michele, Pontenuovo, Braida e Quattroponti nel girone A, Rometta, Centro, Parco e Ancora nel B: le sfide decisive della fase a gironi si giocano mentre l’inserto che state leggendo va in stampa, e giusto per dovere di cronaca diamo conto del fatto che Braida e Ancora, ancora a 0 punti, sono già di fatto eliminate, mentre Rometta, 2 vittorie su 2, è già certa della semifinale. Il resto se lo giocano nel girone A Quattroponti, San Michele e Pontenuovo, Centro e Parco nell’altro girone. Epilogo al ’Ricci’ il prossimo 30 giugno – il 26, invece, le semifinali si giocano al ‘Don Boccedi’ dalle 20.