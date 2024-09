Torniamo in pista. I bolidi d’epoca e le sfide di ‘traverso’ nel villaggio dei motori

A Riccione si correva. Erano gli anni ’20 e i motociclisti si sfidavano sulle strade della località. Il legame tra la Perla e i motori compie un secolo, e ancor oggi è fissato nel dna di chi nasce in questa terra. Una storia che rivivrà in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna di motociclismo atteso nel fine settimana tra il 20 e il 22 settembre. Il bis concesso dalla MotoGp al Misano world circuit sarà uno spettacolo in pista ed anche fuori. Ed è qui, a Riccione, che per quattro giorni vivrà un villaggio dei motori che rende omaggio a una storia lontana, ma mai sopita. Si chiamerà Ingar Motor Fest e sorgerà nella zona del Luna park, all’Abissinia. Dal 19 di settembre al 22 sarà puro spettacolo e rievocazione con talk show e ospiti. Un bis dopo il successo della Red Bull Riders Night in viale Ceccarini nei giorni che hanno preceduto il primo Gram Premio a Misano.

A rendere adrenalinico il villaggio ci penseranno quelli del Cosmo drift. Ogni giorno, a partire dalle 16, il festival offrirà al pubblico una gran varietà di attività e spettacoli. Per chi ama i ‘traversi’, le auto e i camion mostreranno cosa significa drift, disegnando l’asfalto. Un continuo di emozioni fino alla mezzanotte. Ma non ci saranno solo le esibizioni. La sera del 20 settembre alle 20,30, sul palco per il talk show serale salirà Paolo Cevoli, che non ha certo bisogno di presentazioni come non ce l’ha il suo personaggio il ‘Lepro di Viserbella’. Con lui sarà sul palco un altro appassionato di motori, il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Risate, divertimento e, come si diceva inizialmente, la voglia di rivivere le emozioni del passato, quelle della Mototemporada Romagnola che tra il 1945 e il 1971 portò tanti piloti, inclusi Renzo Pasolini e Giacomo Agostini, a sfidarsi sul lungomare di Riccione. Nel giorno di apertura del villaggio, il 19 settembre, verrà rievocata la Mototemporada con l’incontro tra piloti e moto d’epoca alle 16,30 in piazzetta San Martino. Ci saranno anche la Desmo 16 di Loris Capirossi e la Benelli di Jarno Saarinen. La sera alle 21 Davide Bagnaresi presenterà un talk show a cui collabora Famija Arciunesa. Un momento impreziosito dai ricordi di Edmo Vandi. Sarà una giornata speciale perché sarà arricchita dall’esposizione di moto che hanno partecipato alle gare che si disputavano sul lungomare di Riccione. Tra queste ci saranno anche la Benelli 350 di Renzo Pasolini, la Bultaco che corse con con Eugenio Lazzarni tre volte campione del mondo 1978, ’79 e ’80, ed altri bolidi dal grande fascino come la Linto 500, la Gilera Saturno, l’Aermacchi 350.

Andrea Oliva