Trekking musicale o alba sul Cimone

Nel calendario ‘Camminappennino’ in programma questa estate, che conta un centinaio di trekking su e giù per l’Appennino accompagnati dalle guide de ‘La via dei monti’, sono in programma un’escursione alla scoperta di Casa Paretto (12 agosto), il giro delle antiche miniere di Montecreto (29 luglio), oltre ad altre iniziative classiche come la salita di notte in vetta al Cimone per vedere l’alba (27 agosto), escursioni musicali e camminate con concerto di pianoforte (29 luglio e 19 agosto). In calendario anche il progetto Top 10: salita alle 10 cime più alte dell’Appennino modenese. Info 3711842531: pagine social La via dei monti.