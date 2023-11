Tutta Fiumalbo prepara il Presepe Vivente. Nel borgo la magia degli antichi mestieri

Fiumalbo diventa la ‘piccola Betlemme d’Appennino’ in occasione del Presepe Vivente il 24 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024, ritenuto tra i più belli e suggestivi d’Italia.

Già da metà novembre i volontari paesani hanno iniziato a costruire nella ‘città d’arte’ le capanne e le postazioni dell’evento che ha cadenza biennale, anche se l’edizione 202122 saltò causa pandemia.

Grande entusiasmo quindi quest’anno per questa edizione, con la novità del ritorno della Capanna della Natività nella sede storica di piazza Jolanda proprio di fronte al gigantesco abete ritenuto il più alto albero di Natale radicato d’Europa coi suoi 35 metri di altezza.

La prima edizione del Presepe Vivente a Fiumalbo ebbe luogo nel 1958 poi, dopo una pausa, dal 1984 si decise di riproporre la manifestazione ogni due anni. Lungo le strade, i vicoli e sotto le volte del borgo medievale illuminato solo da fiaccole, vengono allestite rievocazioni degli antichi mestieri con centinaia di comparse e animali che fanno da contorno alla scena della Natività. In entrambe le date si inizierà alle ore 19.30 con la rappresentazione degli antichi mestieri per le vie del paese, mentre dalle ore 22.30 sarà in scena la Natività e la processione dell’adorazione.

Nella rappresentazione del 6 gennaio vi saranno anche veri cammelli per i tre Re Magi. Vengono fatti rivivere gli antichi mestieri della montagna, dai norcini all’arrotino, dalle ricamatrici ai maniscalchi, dai fabbri ai casari, dagli impagliatori di sedie allo scalpellino, dal vasaio al liutaio ecc., con allestimenti d’epoca di una vecchia scuola (con insegnante ed alunni a lezione come un secolo fa), alcune stalle, una falegnameria, un antico forno ecc. Accanto a questi quadri sono proposte scene tipiche del periodo storico in cui Gesù è nato, come i soldati romani a cavallo o accanto ad un falò e di guardia ai prigionieri.

Le antiche caratteristiche architettoniche di Fiumalbo contribuiscono a render ancora più suggestive queste rappresentazioni alla luce di antiche fiaccole. Oltre 230 le comparse, tra cui il sindaco Alessio Nizzi impegnato nelle vesti del censore romano come fa da 27 anni.

Ad uno degli ultimi nati in paese l’onore di rappresentare Gesù Bambino. "E’ significativo –dice il sindaco Nizzi – che ogni due anni l’intera nostra Comunità si riunisca in modo concorde per far rivivere la tradizione del Presepe Vivente e per mostrare con orgoglio le proprie origini attraverso la rappresentazione degli antichi mestieri che compivano i nostri nonni e di cui nell’epoca moderna si stanno perdendo le tracce.

È quindi con riconoscenza ed orgoglio che ringrazio i miei assessori e consiglieri impegnati nella realizzazione, ed i tanti volontari che si mettono a disposizione per allestire le capanne e poi fare da comparsa, per rendere sempre memorabile il nostro Presepe organizzato dal Comune con la collaborazione dell’associazione Fiumalbo Città d’Arte". E a rendere, se possibile, ancor più suggestivo il Presepe, accanto alla Capanna della Natività l’abete natalizio vivente più alto d’Italia e forse d’Europa.

Si attende infatti il riconoscimento ufficiale nel Guinness dei primati, sollecitato grazie al fiumalbino Diego Santi: "Nel nostro piccolo comune – fa notare Diego – nel rispetto e nella tradizione, viene illuminato l’abete di 141 anni, ancora ben vegeto, alto ben 35 metri, simbolo paesano e del Natale".

Giuliano Pasquesi