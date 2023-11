Tutti in marcia attraverso paesaggi incantati

"La vita è un viaggio da fare a piedi" ha scritto Bruce Chatwin. Anche d’inverno. Quando la neve copre le vette e i boschi si spogliano dal variopinto manto autunnale, camminare in montagna ha un fascino tutto particolare. Lo sanno bene gli appassionati che si dedicano a camminare e ciaspolare nelle giornate più fredde, immersi nel silenzio. Per tutti gli amanti del ‘genere’, il gruppo di trekking ’La via dei monti’, nato nel 2005 dalla passione di Davide Pagliai e Milena Vanoni, promuove su tutto il nostro Appennino un ricco calendario di appuntamenti invernali. Si parte domenica 17 dicembre con un’escursione nella Valle delle Meraviglie vicino a Tagliole (Pievepelago) e poi a Fiumalbo con un’escursione ‘didattica’ per insegnare i fondamenti di come si deve camminare d’inverno in montagna. Ce n’è davvero per tutti i gusti, per ogni età e per ogni forma fisica. Non è necessario essere esperti. Infatti ci sono escursioni che durano meno di 2 ore e altre che arrivano a 4 ore di cammino. Diversi sono i percorsi rivolti alle famiglie con bambini, ad esempio intorno al Lago della Ninfa, con scenari suggestivi e sentieri semplici. Ad accompagnare i partecipanti, le guide Davide, Francesco e Sara.

"Con questo calendario abbiamo superato i dieci anni di programmazione – spiega Davide Pagliai – e siamo molto contenti per il successo che continua a riscuotere questo tipo di attività. Le camminate sono rivolte a tutti, anche a chi non sa sciare o non ha mai fatto esperienze di questo tipo. Diciamo che è un modo diverso per passare una giornata in mezzo alla natura, facendo anche attività fisica ‘dolce’. Ovviamente se c’è la neve è tutto molto suggestivo, ma le camminate vengono svolte comunque, anche in sua assenza". Per quanto riguarda l’attrezzatura necessaria, la base è avere un vestiario adeguato, comodo e non eccessivamente pesante perché muovendosi ci si scalda in fretta. Servono inoltre scarponcini da trekking e occhiali da sole, soprattutto se si esce sulla neve. Le ciaspole, invece, possono essere fornite anche a noleggio per chi non le possiede già, concordandolo con le guide. Per iscriversi alle escursioni basta consultare il sito internet del gruppo ’La via dei monti’ o la pagina Facebook dove, a breve, sarà pubblicato il calendario completo degli eventi invernali 20232024.

Per chi non può proprio attendere, diamo di seguito qualche anticipazione. Il programma comprende tantissime mete, per esplorare l’intero Appennino Modenese, dal comprensorio del Monte Cimone alla via Vandelli a Riolunato, dalla via Ducale a Fiumalbo al lago Santo a Pievepelago, dal lago della Ninfa a Sestola al Monte Cervarola a Montecreto, dai Taburri di Fanano al Monte Cantiere, dalle Piane a Lama Mocogno.

Quasi ogni sabato, fino a Pasqua, è prevista almeno una camminata diurna ed una notturna, mentre la domenica solitamente saranno organizzate solo escursioni di giorno. Al termine dei percorsi proposti, per chiudere in bellezza, si potrà sostare in rifugio o in ristoranti attrezzati. Mentre per chi vuole provare un brivido in più, e non solo per il freddo, c’è anche la ciaspolata durante il plenilunio, o la possibilità di festeggiare in modo alternativo la notte di Capodanno (San Silvestro al Lago Santo). Anche il 1 gennaio sarà possibile ciaspolare ai piedi del Cimone. Tra le altre tappe, ci sono la Val di Luce (Abetone), il Lago Calamone (nel Reggiano) e alcune interessanti escursioni accompagnate da guide alpine. Il calendario di escursioni invernali ’Ciaspolappennino’ targato ’La via dei monti’, la cui prima edizione risale al 2011, è organizzato dalle guide ambientali escursionistiche del gruppo, col patrocinio dei Comuni dell’Alto Appennino modenese.