Un calendario per tutti i gusti "Dalla grande musica all’arte nessuno offrirà tanto come noi"

"Il 2023 sarà l’anno dei grandi eventi, a partire già dalla primavera. Quello che metteremo in campo non sarà un cartellone all’insegna dell’effimero, fatto di luccicanti lampadine acchiappaturisti, nè di eventi one spot e one shot. Ora a Rimini abbiamo luoghi e istituzioni culturali, che operano in uno scenario nuovo, con importanti riferimenti alla storia, alle tradizioni e alla cultura di Rimini". Parla Giampiero Piscaglia, da dicembre direttore artistico delle stagioni musicale e lirica del Comune. Un incarico che Piscaglia, già assessore alla Cultura, ha assunto fino al 31 dicembre 2027.

Quest’anno sono diverse le ricorrenze che coinvolgono direttamente la città...

"Sì, e partiamo doverosamente da Federico Fellini, di cui ricorrono nel 2023 i 30 anni dalla scomparsa, ma anche i 50 anni dall’uscita del suo film forse più conosciuto, Amarcord".

Puntare sugli eventi culturali non rappresenta un rischio per quella che, un po’ da tutti, è sempre stata vista e considerata come la capitale della vacanza lieve, effimera appunto, basti pensare a Rimini Rimini di Sergio Corbucci?

"Spazieremo senza soluzione di continuità da quella cultura cosiddetta ’alta’ alla cultura più popolare, che Rimini - in maniera credo unica - è riuscita a far convivere: dal Teatro Galli inaugurato a metà Ottocento da Giuseppe Verdi allo Slego, al Velvet al Paradiso, discoteche storiche, con pubblici completamente diversi. Dal bianco marmoreo del Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti alle immagini in bianco nero di Marco Pesaresi. Da Fellini all’Isola delle Rose, dalla Teresa protagonista di ’Rimini’ di Fabrizio De Andrè a Francesca da Rimini. Ma penso anche all’Arco d’Augusto affiancato a quell’immagine di Cattelan, che con le sue cartoline, nell’estate 2015, ha messo a nudo i simboli, le contraddizioni e gli stereotipi di Rimini in una serie di cartoline. Tutto questo sarà parte del grande cartellone di quest’anno che, tengo a sottolineare, non è solo proposto dal ’pubblico’ ma anche da operatori privati".

Oltre a quella felliniana, quali altre ricorrenze verranno festeggiate?

"I 40 anni del Bandiera Gialla, una delle discoteche storiche, che pure celebreremo, insieme agli 80 anni della nascita di Lucio Battisti, per il quale Rimini era la seconda città, con la casa al mare, in via Ramusio, con la moglie Grazia Letizia Veronese e il figlio Luca".

Che importanza hanno i contenitori culturali che la città si è data negli ultimi anni?

"Un’importanza fondamentale. Finalmente entriamo nella fase in cui un teatro c’è, il ricostruito Galli, il Fellini Museum c’è. Lo stesso vale anche per la biblioteca Gambalunga e per il Part, Palazzi dell’Arte Rimini (i Palazzi dell’Arengo e del Podestà), che ospita il nuovo museo di arte moderna e contemporanea e il giardino delle sculture. A questo si aggiunge il Museo della Città, che sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione, con il quale sarà ripensato completamente. Ricordo che Rimini si è candidata a capitale italiana della cultura 2026".

Insomma, Rimini non è più un. villaggio turistico ma una città con una storia sempre più valorizzata.

"Non siamo un villaggio di plastica, mettiamo in campo un patrimonio storico, artistico, archeologico ineguagliabile. Che facciamo convivere con dimensioni apparentemente contrapposte. Voglio ricordare eventi come la Notte Rosa, Cartoon club, Mare di libri, i grandi spettacoli di Valerio Festi in piazza Malatesta, Al Meni".

Con la cultura si mangia? Ovvero: Rimini riuscirà a conquistare quelle fette di mercato turistico non attratte solo dal balneare?

"Lo sta già facendo, lo farà sempre di più. L’attraversamento della linea ferroviaria, che storicamente separava la zona mare dal centro storico, si sente sempre di più. La cultura, lo sappiamo ormai da tempo, è parte rilevante del pil, pesa per il 6,2% sulla produzione della ricchezza nel Riminese".

Mario Gradara