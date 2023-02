Un cartellone da sogno Il dramma dei rifugiati e il mito di Stravinskij

La grande danza arriva al teatro Alighieri nelle prossime settimane con due appuntamenti: Il 4 e 5 marzo tornerà la kibbutz Contemporary Dance Company, compagnia israeliana che Yehudit Arnon – sopravvissuta ad Auschwitz – fondò nel 1973 in un kibbutz sulle colline della Galilea occidentale. L’11 e 12 marzo un altro ritorno, quello del Malandain Balletz Biarritz con una raffinata ‘Serata Stravinskij’.

La compagnia israeliana porterà a Ravenna ‘Asylum’ per interrogarsi sul destino di coloro che chiedono asilo, esprimendo attraverso il movimento la nostalgia di chi ha perduto ogni cosa e anche la propria identità. Il coreografo Rami Be’er invita il pubblico all’empatia per una condizione – quella del rifugiato – che ha radici profonde nell’esperienza esistenziale di ciascuno di noi, tutti diversamente impegnati nella ricerca di un luogo da poter chiamare ‘casa. L’11 e 12 il Malandain Balletz Biarritz si esibirà nella raffinata ‘Serata Stravinskij’, con 22 danzatori impegnati a misurarsi con pagine musicali che hanno fatto la storia e la leggenda della danza. Il fondatore Thierry Malandain, maestro del linguaggio neoclassico, firma infatti ‘L’uccello di fuoco’, mentre è di Martin Harriague, astro nascente della coreografia francese, ‘La sagra della primavera’.

La compagnia riesce a conservare intatta la dimensione mitica e sacra di questi due alvori, ma tingendola di contemporaneità; spiccando il volo dalla tradizione classica per contemplare con sguardo moderno l’umanità del corpo danzante. Per Thierry Malandain, l’uccello di fuoco è un ‘traghettatore di luce’ che porta in dono consolazione e speranza; il linguaggio spiccatamente corporale ed esplosivo di Martin Harriague restituisce invece il furore e il mistero della natura che rinasce, della pulsione vitale che fiorisce in movimento e ritmo.

Orari degli spettacoli: 20.30, 15.30 la domenica pomeriggio. Info.: www.teatroalighieri.org.