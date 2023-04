Un Paese ancora diviso Il Centro-Nord traina sviluppo sostenibile e transizione ecologica

Un Paese ancora ’diviso’. La geografia dello sviluppo sostenibile non si differenzia molto dall’usuale ripartizione del territorio italiano che vede il Nord in una situazione più favorevole rispetto al resto del Paese. Tra le aree del Paese dove la situazione descritta dagli indicatori Sdgs è più favorevole emergono Trento, Bolzano, la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna.

Se si considera il profilo medio alto a queste regioni si aggiungono anche Toscana e Piemonte. La più alta concentrazione di indicatori nell’area di difficoltà si evidenzia in Sicilia, Calabria e Campania. Il Lazio sembra più simile all’Abruzzo, che alle altre regioni della ripartizione centrale. Ulteriori aspetti di tale geografia emergono dall’analisi dei quantili effettuata considerando singolarmente i Goal ai livelli territoriali più disaggregati. Si evidenziano, ad esempio, elementi di problematicità anche in Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte con riferimento al Goal 1 (povertà), oppure per Bolzano, insieme alla Sicilia ed alla Campania, per il Goal 3 (salute).

Trento, Friuli e Lombardia mostrano situazioni più favorevoli per il Goal 4 (istruzione), mentre Campania, Puglia, Calabria e Sicilia risultano penalizzate. Esibiscono, inoltre, una quota piuttosto bassa di indicatori ad elevata performance le regioni del Mezzogiorno con riferimento ai Goal 9 (industria, innovazione ed infrastrutture), Goal 8 (lavoro e crescita), Goal 10 (disuguaglianze), Goal 16 (pace, giustizia ed istituzioni), Goal 17 e Goal 6 (acqua). Per il Goal 9 si evidenziano risultati più favorevoli per l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte; per il Goal 6 si manifestano problematicità in Calabria e Sicilia.

La polarità nord-sud si manifesta in misura inferiore per il Goal 2 (cibo e agricoltura), il Goal 5 (parità di genere), il Goal 7 (energia), il Goal 11 (città), il Goal 12 (produzione e consumo), ed i Goal 13 (clima), 14 (mare), 15 (terra) esaminati insieme8 . La ricchezza informativa offerta del Sistema informativo Istat SDGs garantisce la possibilità di effettuare in futuro ulteriori analisi al riguardo garantisce a tutti l’informazione statistica utile per monitorare gli obiettivi di sviluppo sostenibile non solo a livello nazionale, ma anche ai livelli territoriali più disaggregati.

L’Italia si colloca in posizione virtuosa in Ue per il contenuto consumo di risorse naturali, grazie anche al netto calo registrato negli ultimi quindici anni. Il consumo di materia torna però a crescere in concomitanza con la ripresa delle attività produttive, raggiungendo, nel 2017, 8,2 tonnellate pro capite; con notevolissimi disparità regionali.

A livello globale, le emissioni di anidride carbonica sono aumentate del 40% rispetto ai valori del 2000. Nel 2015, si è rilevata una lieve flessione rispetto all’anno precedente. In Europa, le emissioni di gas serra ed altri gas climalteranti pro capite registrano una lieve diminuzione tra il 2015 ed il 2016, con 8,7 tonnellate pro capite. Analoga la flessione in Italia (7,2 ton pro capite), dove le emissioni di gas serra sono in diminuzione dal 2005.

Battuta d’arresto nella riduzione del livello di inquinamento atmosferico da particolato. Generale miglioramento dei fattori di disagio abitativo dopo anni in cui risultava in aumento. Un terzo delle famiglie è ancora insoddisfatta per l’utilizzo dei mezzi pubblici.