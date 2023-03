Un Palazzo con vista sul mare Primavera, sbocciano i congressi "Il vantaggio di essere al centro"

"Palariccione, molto più che un palazzo dei congressi". I congressi stanno aumentando nel periodo primaverile, tanto da portare oltre 35mila presenze turistiche da oggi a giugno. Se i tempi cambiano e le aziende per le proprie convention e presentazioni cercano luoghi e non contenitori, "il Palariccione può offrire tutto questo per le sue caratteristiche di inserimento in città", precisa Eleonora Bergamaschi, presidente della Palariccione.

Bergamaschi cosa ha il Palas più di altre strutture?

"Abbiamo visto come ultimamente vi siano aziende che scelgono la struttura di Riccione per la prima volta. Non si tratta semplicemente di nuovi arrivi. Alcune di queste giungono da veri e proprie eventi tenuti in precedenza in location diverse dai classici contenitori congressuali. Ebbene il Palariccione ha caratteristiche proprie, essendo inserito nel contesto cittadino, raggiungibile a piedi, per altro andando di pari passo con la nuova mobilità che chiede un sempre minor utilizzo dell’auto, e un concetto moderno di vivibilità dei luoghi. Inoltre vi sono realtà a breve distanza dove le aziende possono integrare i propri eventi, come ci è capitato di recente con una cena al Cocoricò. A Riccione è tutto vicino, facile, efficiente e scenografico".

E’ primavera, stagione non propriamente congressuale, cosa ci dobbiamo attendere?

"In realtà gli eventi in programma fino a superare la metà di giugno sono importanti e con un impatto considerevole anche in termini di presenze turistiche. Rimanendo ai numeri avremo circa 16mila arrivi che genereranno 35.500 presenze turistiche. Una parte importante riguarda i congressi medici. Dopo quelli recenti, il convegno di Ginecologia e ostetricia, poi in aprile il congresso nazionale Sida, società italiana dell’anca. In maggio ospiteremo i dermatologi ambulatoriali, Panorama diabete, la dermatologia pediatrica, ed anche convegni non medici come, il 15 e 16 maggio, Coreve consorzio vetro. Gli eventi saranno variegati come testimonia dal 5 al 7 giugno il Festival del Fundraising, il più grande della comunità europea. Una iniziativa che si inserisce nel solco della sostenibilità. Infine dal 16 al 18 il congresso per la Medicina del cane e del gatto".

Come riuscite a rispondere alle esigenze degli eventi?

"Adottiamo soluzioni tecnologiche avanzate, inoltre ha spazi molto versatili che consentono alle aziende di costruire eventi su misura. Una delle tante caratteristiche è ad esempio quella delle poltrone a scomparsa nella sala Concordia per gestire nel migliori dei modi lo spazio. Come dicevo le caratteristiche del Palas e la sua collocazione in un contesto dove le opportunità per i congressisti sono tantissime e tutte a portata di mano, fanno la differenza"

Un esempio?

"Filippo Ongaro ha scelto il Palariccione per il suo evento formativo Longevity Revolution, il primo corso al mondo sulla longevità scientifica. Erano presenti 800 persone. E’ arrivato a Riccione perché oltre a sfruttare gli spazi della sala Concordia, la domenica mattina all’alba, prima dell’inizio dei lavori, i congressisti hanno rigenerato il corpo con una camminata sulla spiaggia. E questo lo si può fare a Riccione".

Andrea Oliva