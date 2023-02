Un teatro sfavillante nel segno del sorriso Da Giacobazzi a Pintus e lo show di Zalone

Una primavera ricca di appuntamenti per gli amanti del teatro e dei grandi spettacoli. In programma il 14 marzo (ore 21) al teatro Amintore Galli c’è Giuseppe Giacobazzi. La simpatia dilagante calca il palcoscenico con ’Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque’. Lo spettacolo propone un confronto tra la realtà del vissuto e un’altra dimensione, proiettata in una scacchiera. Insomma, da gustare ci sono ben novanta minuti di scena in cui si gioca una partita all’insegna dello scacco matto. Il monologo di Giacobazzi stimola il sorriso e al contempo l’introspezione, lasciando lo spettatore in suspense alla scoperta delle mosse di un giocatore sfidante se stesso. Il comico dal canto suo si propone al pubblico inaugurando un nuovo corso, che lo allontana dal cabaret vecchio stile con cui è divenuto celebre. Insomma, questa volta Giacobazzi sperimenta una narrazione più consona al teatro comico, dimostrando la costante capacità di stimolare il sorriso ma anche la riflessione (info ticket: [email protected]).

Martedì 21 marzo, al teatro Galli, per la giornata mondiale della poesia, Mariangela Gualtieri mette in scena ’Il quotidiano innamoramento’ dove tutto ruota intorno a un’interazione costante con il pubblico, che viene proposta tramite riti sonori e scambi di rimbalzo fra scena e platea. È un incanto melodico, ma in realtà anche pura poesia passante attraverso le parole narrate oralmente.

A Dogana il 22 marzo sul palcoscenico del teatro Titano di San Marino torna la Francia del ‘700, con ’Arlecchino muto per spavento’. Splendido il richiamo alla Commedia dell’Arte che sfrutta un’abilità che più di tutte ci risulta davvero consona, ovvero ‘fare di necessità virtù’; il soggetto originale e la regia sono di Marco Zoppello.

Il 28 aprile, ancora teatro al Titano con ’Eutropia’ spettacolo liberamente ispirato a ’Le Citta Invisibili’ di Italo Calvino. Eutropia "è un luogo del futuro, uno spazio da progettare", alla regia Maria Giulia Serantoni. Il 5,6 e 7 aprile di nuovo al teatro Galli di Rimini ed ecco ’Lazarus’: il musical fu ideato a suo tempo da David Bowie e dal celebre drammaturgo irlandese Enda Walsh; Valter Malosti attua la regia della versione italiana dello spettacolo. In scena troviamo invece Manuel Agnelli, interprete di un dannato personaggio, e il suono delle melodie decisamente rock.

Dal cinema al teatro, ecco Checco Zalone a Rimini l’8 aprile (ore 21 RDS Stadium) con ’Amore più Iva’. Accompagnato da due musicisti e altrettanti performer, Zalone si destreggia abilmente fra argomenti di attualità, imitazioni e parodie. Come? Utilizzando il suo inimitabile talento, dettato da ironia e sfumata irriverenza, i biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne. Sabato 6 maggio (ore 21.00, l’ingresso è a pagamento) si esibirà poi all’RDS Stadium il comico, imitatore e cabarettista, Angelo Pintus. Ghiotta l’occasione per vederlo in scena in occasione del suo spettacolo ’BAU’. Anche la stagione al teatro Sociale di Novafeltria non mancherà di appuntamenti interessanti: il 23 aprile il sipario si alza per ’Rossini Flambé’ uno spettacolo adatto a tutti che racconta molto del nostro Paese all’insegna di "sapori e suoni".

Andrea G. Cammarata