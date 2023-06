Una carriera avviata nel 2005 e piena di successi

L’autore di fumetti Stefano Landini, nato nel 1977 e residente a San Michele dei Mucchietti, frazione alle porte di Sassuolo, dove è cresciuto, è sicuramente fra i fumettisti più noti del panorama nazionale. La sua carriera ha avuto inizio nel 2005 e da lì è stata una vera ascesa, realizando opere che hanno fatto cirolare il suo nome in tutta Italia. Solo per citarne alcune: nel 2016 ha firmato per Disney e realizzato un volume di illustrazioni di Star Wars. Con Marvel Studios ha messo la firma su volumi di illustrazioni su Black Phanter, Avengers e Age of Ultron.