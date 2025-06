Una nuova rete di sentieri ispirata al Giubileo

Domani, 28 giugno, verrà presentata la nuova rete sentieristica nella Valle del Pelago ’In cammino con Maria’ appositamente realizzata in occasione del Giubileo 2025. "Cinque tappe, come i cinque misteri del Santo Rosario: due chiese parrocchiali, due oratori ed un santuario – dice il parroco di Pievepelago don Marek Kolbuch – e, col cuore rivolto alla nostra Madre Celeste, a Lei affidiamo il Cammino della nostra Vita! Grazie ai volontari della parrocchia e dell’associazione ’Ad Ovest del Cimone’, ha preso forma questo percorso a piedi proprio quest’anno in cui il nostro santuario di Monticello è chiesa giubilare". Domani, alle ore 10, è previsto un raduno al santuario di Monticello (bivio strada Lago Santo) con la presentazione dell’opera, riflessioni del parroco su ‘Maria in cammino’, benedizione, breve escursione su un tratto del sentiero e pranzo al sacco. Un apposito opuscolo con mappa viene distribuito in questi giorni nelle varie chiese ed oratori interessati. Si tratta di un facile itinerario che si percorre seguendo appositi cartelli e indicazioni in azzurro. Partendo dalla chiesa di Pievepelago, si cammina lungo via S.Rocco fino al ponte della piscina e si prosegue per il pedonale della Circonvallazione sino al sentiero che costeggia il fiume e giunge all’oratorio della Madonna dei Renacci a Ponte di Modino. Poi s si percorre la Statale 12, fino a Casa Mezzanotte, si prosegue come indicato dai cartelli e si raggiunge La Borra. Si prosegue lungo la strada comunale per Tagliole fino a Casa Galassini. Da qui si sale per il sentiero che parte a destra della strada comunale e che conduce all’oratorio della Madonna delle Nevi di Casa Paretto, il noto ’paese fantasma’ appenninico disabitato dal Dopoguerra che torna in vita la prima domenica di agosto. Arrivati a pochi metri dall’oratorio, si gira lungo il sentiero delle Chiese e dei Briganti raggiungendo il santuario di Monticello dedicato alla B. V. Immacolata, tra le poche chiese dove si celebra il Giubileo 2025, immerso nei boschi appenninici. Dopo una visita al santuario, si scende lungo il sentiero a destra per arrivare in località Fontanini con le sue sorgenti.

Da lì, tra campi e boschi, si arriva a Casa Targone. Si rientra lungo la strada comunale per Merizzana e Borra e di nuovo si percorre il sentiero che porta in via Rigone dove vi è il Belvedere sulla vallata da poco inaugurato.

E ancora, si prosegue con la Statale 12 sino al Ponte di Battistella, immettendosi sul sentiero dei Due Ponti in direzione piscina da dove si torna in paese.

Partendo invece dalla chiesa parrocchiale di Tagliole (strada del Lago Santo), si deve percorrere il sentiero ‘delle Chiese e dei Briganti’ fino a Casa Paretto, e da lì al santuario di Monticello (nella foto sopra), in 2 ore.