Una sfida mondiale. Masini, da meccanico alla battaglia in MotoGp

Dalle chiavi inglesi per aggiustare le moto Honda nelle categorie per giovani piloti esordienti, alla battaglia in MotoGp. Michele Masini è riccionese, e a solo 36 anni è team manager di uno dei team del motomondiale tra i più accreditati, quello con un pluricampione del mondo come Marc Marquez. Da tre anni è il direttore tecnico del team Gresini in MotoGp, un’eredità pesante, assunta dopo la scomparsa di Fausto.

Masini, come ha vissuto questi ultimi tre anni?

"Sono stati pieni di soddisfazioni e responsabilità. Abbiamo avuto grandi risultati e piloti. Da Enea Bastianini a Di Giannantonio fino ad arrivare ad Alex Marquez che è ancora con noi".

Quanto è difficile gestire un campione come Marquez?

"Averlo in squadra è una grande responsabilità. Ha esperienza, determinazione ed esigenze particolari da tenere in considerazione".

Ma l’anno prossimo andrà nel team Ducati ufficiale.

"Le voci di mercato fin dal principio del campionato non aiutano. Ora che la situazione è definita possiamo pensare solo la mondiale. Sarà il secondo pilota che dopo essere stato con ni passa nel team ufficiale e dopo Enea".

Oggi si gioca il mondiale da team manager, come ha iniziato?

"Certo che mi ricordo. Quando avevo 14 anni ero tutti i giorni nelle piste di minimoto della zona. Eravamo ragazzini con una passione smisurata".

Ma non studiava meccanica.

"Facevo l’Istituto per geometri, la meccanica era una passione. Ricordo che ero contiuamente da Fabrizio Cecchini, allora meccanico del team di Fausto, a chiedere se avevano bisogno di una mano nella sede a San Clemente. La prima assunzione arrivò nel 2008 con il progetto corse Honda Snf, di fatto andavo a scuola da Fabrizio che all’epoca era capomeccanico nel motomondiale con Alex De Angelis. Se non avessi studiato da geometra avrei scelto il corso di meccanica".

Invece ha trovato la sua strada.

"Dopo la prima esperienza come meccanico ho visto che ero più bravo con la logistica e sono diventato responsabile ricambi per il team".

Poi l’inaspettata scomparsa di Fausto Gresini.

"E’ stato un momento molto difficile affrontare. Quando Nadia (la moglie) mi ha chiesto se volevo diventare direttore ho detto subito sì, senza nemmeno pensarci su. Era un’occasione imperdibile, ma anche un’enorme responsabilità dopo Fausto. Tutti quanti ci siamo stretti e rimboccati le maniche".

E’ il più giovane team manager del mondiale, le pesa?

"No anzi a volte prendo in giro i colleghi che hanno i capelli bianchi".

Andava a scuola con Marco Simoncelli. Cosa ricorda?

"Marco era di un anno di più grande di me. Ci si vedeva in ricreazione per giocare a calcio. Quante botte negli stinchi abbiamo preso".

Girando il mondo quanto tempo le rimane da vivere a casa?

"A Riccione ci vivo e qui che stacco la spina. Questa estate mi rilasserò con un po’ di mare".

