Uniti per un mondo più giusto Effetto Covid sulle disuguaglianze

Consolidare i partenariati territoriali e il ruolo centrale della Regione nelle relazioni e nelle politiche di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile. Sono questi gli obiettivi dell’Emilia-Romagna per quanto riguarda il capitolo ‘Partnership per gli obiettivi’. Da più fonti, in Emilia-Romagna, sono state liberate nuove risorse economiche per i Paesi in via di sviluppo, in linea con i principi e le strategie definiti a livello internazionale, comunitario e nazionale in materia di Cooperazione allo Sviluppo. Gli obiettivi da raggiungere sono quelli dall’Agenda 2030 dell’Onu, volti a promuovere uno sviluppo equo, combattere ogni forma di povertà e ingiustizia sociale e fronteggiare i cambiamenti climatici. La Regione sta intensificando l’attività di climate diplomacy, anche all’interno della Under2 Coalition e della Dichiarazione internazionale “Regions for global sustainable development”, sottoscritta a Bologna nel 2019, da Guangdong (Cina),

California e Pennsylvania (Usa), Gauteng (Sud Africa), Nouvelle-Aquitaine (Francia) e Assia (Germania), per condividere nuovi obiettivi e nuovi ambiti di collaborazione per uno sviluppo globale e sostenibile dei territori. Il tema dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle donne è diventato "parte della nostra politica di cooperazione – spiegano da viale Aldo Moro – e vogliamo che continui ad avere un ruolo rilevante nella prossima programmazione, così come il tema ambientale che si basa su partenariati forti, da consolidare ed aumentare, tra differenti paesi e nel territorio".

L’emergenza sanitaria globale ha però amplificato le diseguaglianze globali e gli evidenti squilibri tra Paesi, aumentando il divario con i Paesi in via di Sviluppo. La natura multidimensionale delle diseguaglianze ha aumentato le differenze nel rispetto del diritto alla salute, all’educazione, al cibo e al lavoro, anche in termine di genere. Le principali ‘vittime economiche’ della pandemia sono le donne con figli e senza lavoro e le giovani donne segnalano un maggiore impatto negativo sulla propria salute mentale.

L’azione regionale sarà finalizzata a consolidare e dare continuità "al ruolo della Regione Emilia-Romagna quale regione “guida” a livello nazionale, europeo ed internazionale nelle politiche di cooperazione e mobilitare ulteriori risorse economiche per i Paesi in via di sviluppo da più fonti". Risulta altresì prioritario il consolidamento e l’ampliamento dei partenariati territoriali tra gli enti e le associazioni del territorio regionale e le controparti dei paesi target al fine di valorizzare lo scambio di esperienze, le buone pratiche e le relazioni tra territori.

Nelle Marche, per diffondere la conoscenza del processo partecipativo, la Regione ha inoltre attivato un canale dedicato al progetto all’interno del sito istituzionale dell’Ente https:www.regione.marche.itEntra-in-RegioneSviluppo-Sostenibile.

Il sito costituisce il canale attraverso cui la Regione diffonde le notizie relative alle iniziative sul territorio e che verrà adoperato per dare prosecuzione al processo divulgativo delle tematiche di sostenibilità, nonché, attraverso il collegamento al sito del sistema informativo statistico regionale, per dare evidenza dei risultati che saranno raggiunti nel tempo in relazione a obiettivi e azioni definiti.

Regione Marche, in aggiunta, ha predisposto un report di dettaglio relativo al processo di consultazione e coinvolgimento del territorio.

Come primo momento di confronto, è stato lanciato un questionario online accessibile a tutti i cittadini dal sito regionale, al fine di comprendere il grado di conoscenza delle tematiche di sostenibilità e la rilevanza riconosciuta dai cittadini ai 5 ambiti strategici indentificati.