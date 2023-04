Universo moda, un ’patto’ per l’innovazione

Carpi Fashion System è un progetto condiviso di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso fin dal 2012 da Cna, Lapam-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. E’ stata – si può pensare – una scommessa lanciata dai promotori per rilanciare e orientare il settore, che nella città dei Pio rappresenta una consistente fetta del suo Pil e che dà lavoro a migliaia di persone, soprattutto donne (3 occupati su 4 quasi). Il distretto di Carpi, infatti, col suo migliaio di imprese e i suoi 7mila addetti che realizzano un fatturato annuo superiore ai 1.500 milioni – il 37% destinato all’estero – è uno dei principali in Italia per la produzione di maglieria e abbigliamento. Ma il distretto, nonostante i grandi marchi di cui pure è costellato il suo firmamento, dopo la crisi economica del 2008 si è trovato davanti ad una vera e propria tempesta che ne ha oscurato le prospettive e minacciato la crescita. Ora quei timori sono definitivamente alle spalle se, come conferma un recente report di Intesa Sanpaolo, l’export del Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi nei primi tre trimestri del 2022 ha superato non solo i dati del 2021, ma anche quelli pre-pandemia, rispetto ai quali ha fatto registrare un +6,9%, pari a 33 milioni di euro di aumento. Nonostante queste brillanti performance, il sistema moda di Carpi si trova a dover fare i conti con alcune difficoltà, legate soprattutto alla mancanza di manodopera e di figure professionali che accompagnino l’evoluzione della rete di imprese, che si raccoglie attorno al Carpi Fashion System, verso la messa a punto di nuovi processi produttivi, analisi e sperimentazione di tecnologie digitali, studi di fattibilità per smart clothes, integrazione con sensori e dispositivi IoT, piattaforme e-commerce, adozione di realtà aumentata e virtuale, automazione e robotica, intelligenza artificiale, in altre parole verso un modello di industria 4.0. "I cardini della azione svolta da Carpi Fashion System – fa sapere Federico Poletti, imprenditore, titolare di Staff Jersey e componente del tavolo che riunisce i suoi promotori in rappresentanza della Fondazione CR di Carpi – puntano verso l’internazionalizzazione, l’innovazione tecnologica e di prodotto e la formazione sia attraverso i centri di formazione come ForModena che attraverso la scuola, partendo dunque dai ragazzi e non solo dalle persone che sono già nel mondo del lavoro e che desiderano aumentare la propria competenza o conoscenza del prodotto.

Scuola e centri di formazione sono importantissimi per quanto riguarda i progetti del 3D, la digitalizzazione e per il discorso della maglieria. Molti dei giovani preparati attraverso i corsi di formazione trovano poi occupazione in azienda".

Definito e ormai consolidato al riguardo il rapporto instaurato attraverso Carpi Fashion System col locale Istituto Vallauri, dove recentemente è stato avviato un corso di 100 ore, esteso a 40 studenti concepito per formare figure tecniche specifiche sulla maglieria, dal filato alla lavorazione del telocapo sulla macchina, al quale hanno aderito 20 aziende.

Alcune anche attraverso una donazione economica o mettendo a disposizione ore di docenza: Sea Maglie, Cristina Gavioli, Maglificio Paten, Twin Set, Liu.Jo, Cadica Group, Angelica Fashion, Crea-Si, Donne Da Sogno, Stambecco, Bene Piu’, Olga Lab, Gruppo Dondi, 3-M, Le.Da.Tex, Staff Jersey, Tessitura Italy, Tessitura Roberta, Savitex e Sacchetti Maglierie.

Non meno significativo il dialogo avviato sempre con studenti e docenti del Vallauri rispetto al tema della tecnologia come strumento per un fashion sostenibile, dove lo strumento del 3D nel campo della moda consente di velocizzare i processi, evitare gli sprechi e, dunque, pensare alla sostenibilità.

Anche il settore maglieria e confezione è dunque attraversato da profondi cambiamenti velocizzati dalla azione di faro del cambiamento che Carpi Fashion System si è data.

Alberto Greco