Uomini violenti da rieducare A Macerata un progetto pilota

La parità di genere è l’obiettivo numero 5 del programma Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Anche nei Paesi più avanzati, dove per legge non dovrebbero esistere differenze tra i sessi, in realtà potere e responsabilità, nella vita economica, politica e sociale, sono nella gran parte dei casi attribuiti agli uomini. E, pure in Italia, una mentalità arcaica ritiene ancora subordinata la donna, impedendole spesso di esprimere le proprie potenzialità. Nella classifica del 2022 del Global Gender Gap Index, l’Italia si colloca al 63esimo posto su 146 Paesi monitorati, dopo Uganda (61esima) e Zambia (62esima). A livello di Europa l’Italia è 25esima su 35 Paesi.

L’ultimo bollettino Istat dello scorso gennaio fotografa una situazione delicata per le donne: su 334mila occupati in più registrati in un anno (dicembre ‘21 contro il ‘22), 296mila sono uomini (oltre l’88%) e 38mila donne. Guardando poi alle posizioni di vertice, i ’ceo’ o ad donne nel 2022, sono aumentate rispetto all’anno precedente (ora sono il 20%). Sempre nel nostro Paese, le donne che detengono posizioni di leadership rappresentano oggi il 30% (più 1% rispetto al 2021)

Contrasto alle violenze di genere, impegno per l’imprenditoria femminile, conciliazione dei tempi vita e di lavoro, ma anche "sostegno allo studio, alla medicina di genere e alla casa" sono gli obiettivi di parità di genere a cui la Regione Emilia-Romagna ha destinato oltre un miliardo di euro. Tra i punti salienti del bilancio regionale di genere 2021, presentati dall’assessora Barbara Lori, emerge che nel 2021 sono state 107 le domande finanziate con contributi a fondo perduto per 1,7 milioni di euro, grazie al Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e Women New Deal. Ed è stato "rilevante l’impegno per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", a partire dal sostegno ai centri estivi con aiuti per il pagamento delle rette per 6 milioni. tiche regionali un’attenzione al genere, per superare i divari che ancora esistono e per eliminare gli ostacoli a una reale parità”.

Tra le tematiche di quest’ambito dell’Agenda 2030, però, rientra anche il contrasto alla violenza di genere. In questo senso, la Regione Marche ha individuato nel Comune di Macerata il referente per la realizzazione del Sistema regionale di servizi e interventi rivolti agli uomini autori di violenza, in collaborazione con la stessa Regione e gli Ambiti Territoriali Sociali capoluoghi di provincia. L’idea forte del progetto è farlo crescere con l’assistenza, da un lato, di più partner del settore privato (Polo 9 Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, capofila del progetto, Il Faro Società Cooperativa Sociale, On the Road Cooperativa Sociale, Labirinto Cooperativa Sociale), e di fondamentali istituzioni come le Questuree le Prefettore territoriali, le Procure di Pesaro, Ancona, Macerata, gli Ambiti Territoriali Sociali provinciali, il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria Marche-Emilia Romagna, oltre a Carabinieri, avvocati e psicologi. Il primo passo è il Centro per Uomini Autori o potenziali autori di Violenza (CUAV Marche) con sede principale a Macerata e articolazioni dislocate una per ogni provincia della regione. "È importante offrire dei servizi specializzati per il supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli e, al contempo, avviare un percorso di rieducazione e riabilitazione nei confronti di chi compie atti di violenza o è un potenziale autore di violenza", ha detto il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli.