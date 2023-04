Verso una società più giusta Il tempo stringe, l’Europa corre

Ma oggi, a metà percorso, a che punto è il raggiungimento dei traguardi di Agenda 2030? Ogni anno vengono emessi report sull’avanzamento dei progetti. In particolare, il Sustainable development solutions network (Sdsn) offre una panoramica sul percorso verso la realizzazione dell’Agenda 2030 compiuto da 38 Paesi: Stati dell’Ue, aspiranti membri (escluse Ucraina e Moldavia), Regno unito e Stati dello European free trade association.

A distanza di otto anni dall’approvazione, il Rapporto stima che l’Unione europea abbia realizzato – o sia sulla strada per raggiungere – circa il 66% dei target, mentre il 20% degli indicatori ha registrato progressi limitati e il 13% un andamento negativo. Le situazioni più critiche si riscontrano per la lotta alla fame (traguardo numero 2), per il consumo e la produzione responsabili (traguardo numero 12), per la lotta ai cambiamenti climatici (13), la preservazione della vita sott’acqua (14) e di quella sulla terra (15). Tra le cause, l’insostenibilità dei sistemi produttivi e delle scelte alimentari che hanno conseguenze negative sull’ambiente, sulla biodiversità e sul clima.

La pandemia e la guerra in Ucraina, si legge nella sintesi di Ansa-Asvis, hanno rallentato i progressi: nel 2022, per il secondo anno consecutivo, i Paesi dell’Unione europea hanno registrato una situazione di stallo nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’Italia, però, migliora: con un punteggio di 70,5, il nostro Paese passa dalla 23esima posizione del 2021 alla 19esima nel 2022. Permangono, infine, i divari territoriali tra i Paesi del Nord e il Sud Europa e tra gli Stati dell’Ue e i candidati membri, in particolare per il traguardo numero 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture) e il numero 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide). Il Rapporto sottolinea, tuttavia, come siano stati i Paesi dell’Europa centrale e orientale e gli Stati aspiranti membri dell’Ue a ottenere i progressi maggiori negli ultimi anni.