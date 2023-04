Via Colombo, mobilità lenta e più socialità

di Maria Silvia Cabri

"I bambini potranno tornare a giocare per strada nel loro quartiere": questo è uno dei principi ispiratori del progetto di rigenerazione urbana che ha visto la sua prima sperimentazione in via Colombo.

Negli anni scorsi, infatti, la strada e le sue laterali sono state scelte dall’Amministrazione comunale come ‘apripista’ di un nuovo modo di concepire e vivere i quartieri, come ‘isole ambientali’ sempre più a dimensione di comunità e di persone, mediante una serie di interventi sull’arredo urbano, le strade scolastiche, nuovi spazi pedonali con la conseguente chiusura degli accessi agli esterni.

Il che significa che i quartieri non saranno più utilizzati come ‘scorciatoia’ per evitare i semafori, ma come luogo d’incontro tra le persone. ‘Isole sociali’, appunto. Il progetto pilota in tal senso è stato il quartiere di via Colombo, con l’introduzione dei 30kmh, e alle modifiche della viabilità seguiranno investimenti anche sulle infrastrutture per creare nuovi spazi pedonali, nuove piazze.

Qui troviamo villette anni Sessanta e Settanta colorate, negozi storici e una mobilità slow, il tutto arricchito dalla recente inaugurazione del parco della Cappuccina, ideale ‘accesso’ a via Colombo da via dei Cipressi. E proprio all’inizio della strada dal 2008 si trova un negozio storico, autentico punto di riferimento a Carpi: la ‘Casa della Batteria’. Federico Facchini con la figlia Veronica, ogni giorno cercano di soddisfare tutte le esigenze del mercato offrendo un’ampia gamma di batterie per avviamento di auto, autocarri, moto, trattori e nautica, muletti.

"Mio papà – racconta Veronica Facchini – per tanti anni ha fatto il meccanico, ha molta esperienza di motori. Quando ha deciso di mettersi in proprio, visto che a Carpi non c’era un negozio specifico per le batterie, ha aperto questa attività e io sono molto contenta di lavorare con lui. Una batteria si cambia ogni duetre anni, ma abbiamo i nostri clienti abituali ed è sempre bello rivederli e fare due chiacchiere insieme".

Altro autentico punto di riferimento per il quartiere è ‘FiorIdea’, il negozio di fiori e piante che da 25 anni i coniugi Domenico Campanaro e Luisa Albicini gestiscono in via Colombo.

I colori vivaci dei fiori esposti davanti al negozio sono un piacevole richiamo per i clienti affezionati e per quelli di passaggio. "Prima avevamo un negozio di fiori a Modena in via Dei Servi – raccontando marito e moglie –. Poi da Limidi ci siamo trasferiti ad abitare a Carpi, proprio sopra il negozio: questo spazio era libero e abbiamo pensato fosse perfetto per trasferire la nostra attività, ‘casa e bottega’. Ci siamo detti, ‘proviamo!’".

I residenti passano e si scambiano un saluto con Domenico e Luisa: "Durante il periodo del terremoto del 2012, le persone rimaste a Carpi venivano da noi per stare un po’ in compagnia, ‘meno male che siete aperti’, ci ripetevano sempre.

Lo stesso ‘copione’ si è verificato durante la pandemia: siamo stati chiusi un mese e mezzo, come tutti, poi alla riapertura è stato bello ritrovarsi con gli abitanti del quartiere. Avevano voglia di una pianta fiorita per rallegrare la casa (e l’umore) ma prima di tutto si aveva voglia di vedersi e parlare un po’. Al di là del rapporto commerciale, in questi anni si sono creati legami: una signora di Modena è rimasta affezionata a noi e viene qui a Carpi solo per comprare i fiori finti!". "Ora – aggiungono – c’è tanta voglia di primavera, nonostante il periodo in cui ci sono tanti pensieri e preoccupazioni: Pasqua è proprio il momento delle ortensie e delle azalee".

All’angolo con via Leopardi, Loredana Ferrari, accoglie con un sorriso tutti i clienti che entrano nel suo forno, ‘Pazzi di Pane’: "Il negozio esiste da 19 anni, io l’ho rilevato 9 anni fa. Lavoravo come commessa in un altro forno: a 50 anni ho deciso di fare il passo e ‘buttarmi’ nell’avventura come titolare. E così eccomi nel mio ‘fornetto’, come lo chiamo dal primo giorno, perché tutto è raccolto e intimo e poi, sono la prima a riconoscerlo, il pane artigianale (di cui io sono rivenditrice) qui è buonissimo!".

Un ‘fornetto di quartiere’ come ripete Loredana, che però richiama clienti da tutta Carpi specie quando ci sono le frappe ("ne vendo 1520 chilogrammi a settimana"). Nel frattempo entra una cliente abituale, "non c’è il nipotino oggi?" chiede la titolare, mentre prepara il sacchetto con l’inconfondibile aroma del pane fresco.