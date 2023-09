Viaggio nella tradizione culinaria In centro arriva ’Emilia FoodFest’

Un viaggio alla scoperta dei sapori della via Emilia con ‘EmiliaFoodFest’. E in questo contesto, Carpi svolge un ruolo da protagonista: la città dei Pio si conferma, infatti, come la location ideale per ospitare la seconda edizione del festival cultural-gastronomico organizzato da SGP Grandi Eventi. L’evento si svilupperà nel centro storico di Carpi a partire da piazza dei Martiri, dal 22 al 24 settembre, con produttori provenienti dalle varie province emiliano – romagnole per far conoscere e degustare i sapori della tradizione e le eccellenze del territorio, in un vero e proprio viaggio sensoriale. ‘EmiliaFoodFest’ sarà anche l’occasione per riscoprire l’arte e le tradizioni culinarie della regione. Ad accompagnare gli assaggi, è previsto un ricco calendario di eventi, tra cui premiazioni, cooking show, degustazioni guidate, tavole rotonde, disfide enogastronomiche e non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai prodotti senza glutine. Dunque, ‘EmiliaFoodFest’ sarà una festa per tutte le età, con un ricco palinsesto di appuntamenti rivolti anche ai più piccoli, con tantissimi incontri a loro dedicati, tra cui laboratori mani in pasta, giochi antichi, spettacoli di intrattenimento e animazione per una tre giorni imperdibile in compagnia della mascotte ‘Rina, la Rezdorina’. Per l’occasione saranno allestiti due palchi, uno in Piazza Martiri e uno nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, dedicati a premiazioni, talk show, tavole rotonde e spettacoli di intrattenimento e una tensostruttura in piazza Martiri, il ‘PalaPio’ che ospiterà vari appuntamenti. Infine, una zona eventi open air ‘Area food Live’ consentirà ai visitatori di assistere a diverse fasi di lavorazione di alcuni prodotti protagonisti dell’evento, sarà un’occasione imperdibile per scoprire le origini di alcune eccellenze del territorio. In occasione di ‘EmiliaFoodFest’, le attività di ristorazione del territorio proporranno per tutta la settimana speciali menù a tema. Inoltre, non solo gusto e tradizioni, ma anche cultura: nella tre giorni sarà possibile scoprire Carpi attraverso i suoi monumenti, la sua storia e le sue leggende con visite guidate realizzate ad hoc per l’occasione e vivere un’esperienza a 360°.

"E’ una grande soddisfazione per noi ripetere la seconda edizione del Festival a Carpi, dopo il grande successo della prima edizione – afferma Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi – come pubblico della kermesse, come vendite da parte degli stand presenti, molti dei quali hanno raggiunto il sold out, e come qualità delle aziende presenti alla manifestazione".

"E’ stata una ‘scommessa’ vinta e non era scontato – prosegue Pelliciardi – ma oggettivamente erano e sono vari i motivi per i quali Carpi si presenta come una location ideale per questo Festival: la collocazione geografica baricentrica e il fascino di poter svolgere i vari appuntamenti in luoghi suggestivi come piazza Martiri e il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio. Anche quest’anno il palinsesto è ricco sia a livello qualitativo che quantitativo: ci sono tutte le premesse perché la manifestazione ripeta il successo del 2022 e diventi un appuntamento consolidato per la città di Carpi".

Il Festival è promosso da Cna Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, il contributo e il patrocinio del Comune di Carpi, patrocinato dalla Regione, organizzato da Sgp Grandi Eventi, Gold Sponsor Negri – Alta Salumeria Italiana, Media Partner Radio Bruno, Vettore Ufficiale Trenitalia Tper, in collaborazione con Il Centro di Formazione Professionale Nazareno di Carpi.

Maria Silvia Cabri