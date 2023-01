Vignette, cabaret e banconote ’scarabocchiate’ L’inesauribile genio dell’umorista Oscar Sacchi

di Maria Silvia Cabri Qualsiasi tema od oggetto si proponga a un umorista, questo è in grado di trasformarlo dando vita a gag fantasiose e ironiche, rovesciando in modo meraviglioso la realtà. Il carpigiano Oscar Sacchi è così. L’umorista e collezionista, più volte comparso nel Guinness dei Primati per le sue banconote griffate (illustrate e firmate, trasformate in oggetti artistici), è un’instancabile fonte di arte in tutte le sue forme: dal disegno ai testi scritti, dall’essere ‘vernacoliere’ fino alla voce narrante di storie comiche incise sui 45 giri. Sacchi, classe 1946, "classe di ferro, non di ruggine", come ironicamente lui stesso si presenta, ha al suo attivo una lunghissima carriera di umorista declinata in vignette, pubblicazioni, interventi televisivi e partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali. Nel maggio scorso la copertina del prestigioso periodico satirico Buduàr è stata firmata proprio dall’istrionico Oscar Sacchi, cui la rivista ha riservato una pagina di autointervista e due pagine di vignette dedicate al tema della pandemia. Oscar, come nasce questa vena artistica? "Ho iniziato a metà degli anni Sessanta facendo il teatrino per i bambini nella parrocchia di Cibeno. Negli anni Settanta sono passato al cabaret, dedicandomi alle rassegne umoristiche: scrivevo i testi per vari amici,...