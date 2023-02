’Villa Rosa dei Venti’, per una festa su misura

di Riccardo Pugliese

Un posto magico per festeggiare il fatidico ‘sì’, con vista sulla Ghirlandina, le Prealpi veronesi e ad una manciata di chilometri dal distretto ceramico. Offre questo e tanto altro la lussuosa location ’Villa Rosa dei Venti’, sulle colline di San Michele dei Mucchietti, che dal 2006 è un punto di riferimento per ogni genere di festa privata meritevole di un degno ricordo. Nata da un’idea dell’imprenditore sassolese Alessio Bruni, sorge sulla cima di un poggio che domina tutta la zona pedemontana ed è composta da due fabbricati in stile rustico-toscano. Il panorama è sicuramente uno dei punti di forza della struttura sassolese, ma c’è qualcosa di ancora più caratteristico a fare Villa Rosa dei Venti una location davvero unica: "Diamo la possibilità, per qualsiasi evento, di organizzare la festa su perfetta misura del cliente – spiega il proprietario Bruni –. Per questo motivo, il nostro motto è ‘no limits’: chi ci sceglie sa di avere libertà, ad esempio, sugli orari della festa. Molti locali all’una di notte chiudono; per noi, è proprio a quell’ora che si inizia a ballare". Non è un caso che, dall’inaugurazione ad oggi, a scegliere questa location siano state "almeno dieci coppie della Germania e dell’Inghilterra in cerca di un rustico in collina, oltre a diverse famiglie dell’Italia Meridionale". Del resto, Villa Rosa dei Venti è tra le strutture consigliate dal portale matrimonio.com, un incredibile volano per portare l’ospitalità emiliana in giro per il resto del mondo: nel 2022, per la prima volta, è stata insignita dell’ambito premio Wedding Awards. Al fine di offrire un servizio quanto più completo possibile, da anni la struttura lavora in tandem ad aziende leader nel settore dei matrimoni e del catering, come ‘La Vecchia Quercia’ di Pavullo ed ‘Iotti e Scarponi’ di Casinalbo: "Abbiamo creato una stretta collaborazione, frutto di un proficuo scambio di opinioni. Loro hanno creduto in me, che sono partito dal nulla, e così siamo andati avanti, crescendo fino ad avere le soddisfazioni di oggi. Nasco da una famiglia di albergatori sassolesi in Versilia: mio papà, morto 14 anni fa, mi ha lasciato la passione per il settore dell’ospitalità – prosegue Alessio Bruni –. Sono passato da gestire un lido a Marina di Massa a curare questo poggio panoramico e oggi, vedendo la richiesta, sono molto contento. La gente, nel corso di questi anni, ha iniziato sempre più ad apprezzare la possibilità di avere un ambiente rustico e famigliare. A testimoniarlo sono anche le ottime recensioni". Villa Rosa dei Venti si compone di 30mila metri quadrati di terreno, dominati da due fabbricati venuti alla luce dalla lunga esperienza dell’imprenditore tra i rustici toscani. Il suo nome, a differenza di quanto si possa pensare, non è un riferimento al vento che soffia sulle prime colline dell’Appennino, ma piuttosto "al simbolo dei marinai e, quindi, alla Versilia". La struttura è dotata di sala da ristorante da 250 coperti, parcheggio privato, gazebo, portici affacciati sul giardino, pista da ballo e due lussuose vasche Jacuzzi. Sebbene già ora non manchino celebrazioni come battesimi e feste di compleanno, in futuro potrebbe nascere qualcosa di nuovo: "Sarebbe bello costruire una cucina ed uscire esclusivamente dal contesto dei matrimoni".