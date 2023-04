Vincenzo Colla "Istruzione e ricerca, è l’ora della svolta No al lavoro povero"

di Giorgia De Cupertinis

Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, quali sono le strategie della Regione riguardo gli obiettivi dell’Agenda 2030?

"Quando abbiamo presentato il patto per il lavoro e per il clima, abbiamo deciso di prendere come riferimento tre grandi asset culturali. E uno di questi è proprio l’Agenda 2030. L’obiettivo è inserirli nel baricentro di una discussione sul futuro dell’Emilia-Romagna: non è un’operazione di mandato, ma abbiamo guardato di cosa questo territorio avesse realmente bisogno, nei prossimi dieci anni, per gestire una transizione tecnologica, delle competenze e anche dal punto di vista della tenuta del clima. E su questi punti abbiamo lavorato con determinazione. Per quanto riguarda l’Agenda 2030, infatti, abbiamo focalizzato l’attenzione soprattutto su tre grandi fattori".

Quali?

"Come prima cosa, abbiamo certamente bisogno di avere più tecnologia, innovazione, digitalizzazione trasversale. In tutti i settori. Abbiamo quindi posto questa nuova mediazione tra tecnologia e umanesimo, perché se noi non governiamo, appunto, la tecnologia, si rischia così di creare degli ottimati e, sotto, una bolla di lavoro povero, imprese povere e che hanno l’analfabetismo dell’innovazione".

Poi, non manca il tema della sostenibilità.

"Esatto. Il modello di sviluppo che abbiamo conosciuto nel Novecento non regge più, dal punto di vista della tenuta climatica ma anche sociale. Dobbiamo quindi stare dentro questo cambiamento, ma non è un pranzo di gala: sostenibilità vuol dire anche cambiare i processi produttivi, d’istruzione, di ricerca, di formazione. Bisogna però farlo, altrimenti si arretra".

Cos’altro?

"Bisogna guardare alla sostenibilità climatica, ma nel fare questo bisogna essere in grado di creare lavoro. Altrimenti, non c’è nessuna discussione climatica che tenga. Questa è la vera sfida contemporanea".

E sulla sfida delle competenze?

"Questo è il terzo punto. È infatti sempre più necessario fare investimento sul sapere, sulla conoscenza, sull’intelligenza delle mani. Le teste vengono prima di un manufatto o di una ricerca. Per questo è importante investire sui temi dell’orientamento e su tutta la filiera della formazione, per alzare il livello delle competenze. Così come abbiamo fatto una legge per attrarre e trattenere talenti".

Infine, le fonti rinnovabili. Quanto è importante puntare su queste risorse per aiutare l’ambiente?

"Non si fa sostenibilità senza una sterzata sui temi energetici. Abbiamo per questo fatto un piano energetico regionale, con un importante investimento di 4,5 miliardi: un’operazione di grande nettezza. Avanti tutta sulle filiere delle rinnovabili: fotovoltaico, elettrico, idrogeno, biometano, biogas. Ma soprattutto anche economia circolare, che vuol dire risparmio, riuso e riutilizzo. Faremo investimenti in tutte queste filiere perché lì si crea lavoro di qualità e si fa una ‘sterzata ambientale’ di cui ora c’è, più che mai, bisogno".