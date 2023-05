Vivere il territorio è una passeggiata grazie al progetto della ProLoco

di Stefano Fogliani

La volontà di condividere percorsi, sul territorio come nel quotidiano, di chi li abita e chi li vive. Nasce da qui ‘Sentieri Comuni’ la rassegna organizzata da ProLoco Sassuolo, che ha elaborato un progetto di ampio respiro che vede coinvolti più Comuni ed in particolare, oltre a Sassuolo, anche Casalgrande, Castellarano, Baiso, Montefiorino, Toano, Monchio, Palagano, Polinago, Prignano, Fiorano Modenese. Il percorso, fuor di metafora, si articola su una serie di camminate non competitive che toccheranno tutti i territori dei Comuni partecipanti, secondo un itinerario preciso e che si dipanerà, fino ad ottobre, un po’ ovunque.

Un momento di divertimento e di approfondimento storico, di conoscenza delle attività locali e di interesse salutistico, ma soprattutto giornate da trascorrere all’insegna della spensieratezza, che salderanno ancor di più i legami tra i diversi Comuni coinvolti e ne creeranno di nuovi. Legami umani, di amicizia, di condivisione, perché il sentiero sul quale si cammina è necessariamente comune, "e vuole idealmente abbracciare – spiega Laura Franchini, responsabile della Comunicazione di Pro Loco Sassuolo – il territorio delle due Provincie dandogli una nuova visibilità". Partito ad aprile da Sassuolo, ed in particolare da Montegibbio con un suggestivo itinerario sulle prime colline sassolesi, ‘Sentieri Comuni’ si concluderà sempre a Sassuolo domenica 1 ottobre con una manifestazione pubblica che vedrà la partecipazione di tutti i Comuni aderenti al progetto. "Un’iniziativa trasversale – il commento dell’assessore al commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – che prevede una collaborazione tra diversi comuni su province diverse, con una doppia valenza di promozione e conoscenza: perché, ammettiamolo, capita a tutti di non conoscere al meglio le bellezze del territorio, e dei luoghi, che ci circondano". Non si camminerà solamente, ma in un certo senso camminando si studierà: quella offerta da ‘Sentieri Comuni’ è infatti un’occasione per approfondire la conoscenza del territorio circostante, un territorio ricco di storia come di tradizioni, di buona cucina e di prodotti d’eccellenza, di paesaggi e di natura incontaminata, a pochi chilometri da Modena e dalla stazione dell’Alta Velocità di Reggio Emilia. Passeggiate facili, brevi trekking di circa 10 chilometri, senza particolari difficoltà e della durata di circa 3 ore, per permettere a tutti il rientro, o di indugiare qualche ora presso una delle tante osterie sparse sul territorio.

Domenica 1 ottobre, come detto, la cerimonia di chiusura della manifestazione a Sassuolo, nel corso della quale verrà anche consegnato un ‘diploma di partecipazione’ speciale a coloro che sono riusciti a partecipare a tutte le tappe, e che vedrà la presenza di numerosi stand enogastronomici, con specialità del territorio, prodotti della tradizione e street food.