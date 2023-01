Webinar e workshop: i risultati di ’Big’ nel 2022

Continuano a susseguirsi le attività promosse a Big, che soltanto nel corso del 2022 ha ospitato una sessantina di eventi suddivisi con circa 1500 iscritti complessivi e oltre 1200 partecipanti in presenza.

Sono 34 le iniziative per la community: tra queste, anche i Big Tools, i Big Talks e gli Expert Desk Live, dialoghi e confronti con esperti del settore per approfondire tematiche legate al mondo dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

Poi, il workshop gratuito di metodologia ‘Lego Serious Play’ e la ‘Networking Night’, appuntamento periodico per costruire una rete di relazioni privilegiata, conoscere venture incubator e fare partnership con le migliori startup del territorio. Infine, il ciclo di eventi Pitch & Idea Open Mic, il corso ’Unity For Business’ e le prime masterclass gratuite del Social Impact Incubation System, l’iniziativa della Fondazione Carisbo nata per supportare progetti a elevato potenziale, in fase iniziale, proposti da team di potenziali imprenditori che necessitano competenze per l’accesso al mercato.