Zocca celebra i sapori con il food festival

Torna l’atteso Zocca food festival con tante succulente specialità del territorio, giunto alla 4ª edizione. Si svolgerà il 12 e il 13 luglio in via del Mercato e nella piazza di fronte al municipio, due giornate che celebreranno i sapori, le tradizioni e l’anima più autentica dell’Appennino emiliano. È un evento enogastronomico promosso dal Comune di Zocca e Zocca Paese della Musica in collaborazione con Coldiretti Modena, per valorizzare il meglio dell’agroalimentare e della cultura rurale del territorio zocchese. Ci saranno stand gastronomici curati dalle aziende agricole locali, birrifici artigianali e l’enoteca regionale di Coldiretti. E anche il mercato di Campagna Amica, fattorie didattiche e animali, laboratori di cucina per grandi e piccoli, convegni sulla biodiversità, esposizione di mezzi agricoli e altre iniziative curate dalla Pro Loco Zocchese e dall’Avis. Questo il programma: sabato 12 luglio mostra mercato produttori, stand gastronomici e laboratori per i più piccoli; alle 22 musica live con i Legno. Domenica permangono la mostra mercato produttori, gli stand e laboratori e i mercatini in via Mauro Tesi.

w.b.