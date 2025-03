A Comacchio si celebra la tradizione Torna la Festa dei Pesci Marinati

Comacchio, capitale del Delta del Po, si prepara per il ritorno della Festa dei Pesci Marinati, appuntamento ormai consolidato, giunto alla sua nona edizione. L'evento, in programma dal 25 al 27 aprile, celebra un'antica tradizione gastronomica legata alla cultura delle Valli di Comacchio: la marinatura del pesce. Questo metodo di conservazione, tramandato nei secoli, nasce dall'esigenza di preservare il pescato e si basa su una concia a base di aceto, acqua e sale. Ancora oggi il procedimento segue la ricetta tradizionale, conferendo al pesce un sapore intenso e caratteristico. Prima della marinatura, il pesce viene fritto o cotto nei grandi camini della storica Manifattura dei Marinati, luogo simbolo della lavorazione locale. Durante la manifestazione, i visitatori potranno scoprire questa eccellenza gastronomica attraverso un ricco programma di eventi. Mercatini, degustazioni, visite guidate e laboratori per bambini offriranno un'esperienza immersiva nella cultura del territorio. Musica, spettacoli e incontri tematici arricchiranno l'iniziativa, trasformando Comacchio in una vetrina delle sue tradizioni più autentiche. Un'occasione unica per conoscere la storia e i sapori di un prodotto simbolo delle Valli.