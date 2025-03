A Monte San Vito si festeggia con la Sagra del Castagnolo

Domenica 30 marzo, il borgo di Monte San Vito tornerà a vestirsi a festa per la 56ª edizione della Sagra del Castagnolo, evento che affonda le sue radici nella tradizione contadina e nelle antiche celebrazioni del Carnevale di mezza Quaresima. Nata ufficialmente nel 1965, la manifestazione è divenuta nel tempo un appuntamento imperdibile che unisce folklore, gastronomia e intrattenimento. Le vie del centro storico si animeranno con sfilate in maschera, musica di bande e majorettes, giochi a squadre e spettacoli per grandi e piccoli. Tra i protagonisti della festa vi saranno gli stand gastronomici, dove sarà possibile assaporare il castagnolo, dolce tipico carnevalesco preparato secondo una ricetta tramandata di generazione in generazione: un impasto semplice di uova, farina, zucchero e scorza di limone, insaporito con mistrà e fritto fino a ottenere piccole palline dorate e fragranti. Tra gli eventi più attesi spicca il lancio delle salsicce col paracadute, una tradizione goliardica nata negli anni Cinquanta. Rievocando un episodio accaduto in passato, dalla centrale Piazza della Repubblica verranno lanciate salsicce legate a piccoli paracaduti, tra l’entusiasmo generale di un pubblico che, con lo sguardo rivolto al cielo, cercherà di accaparrarsi i curiosi “doni dall’alto”. La Sagra del Castagnolo rappresenta un perfetto connubio tra storia e convivialità, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera autentica di Monte San Vito. Un evento che, tra tradizione e allegria, continua a rinnovarsi, attirando ogni anno un numero crescente di partecipanti pronti a celebrare il gusto e la cultura locale.