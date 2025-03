A Monterosso ecco la Sagra del Limone

Come ogni anno nel terzo sabato di maggio si terrà la Sagra del Limone di Monterosso. Questo evento, che nel 2025 andrà in scena sabato 17 maggio, rende omaggio ai celebri limoni locali attraverso degustazioni, concorsi e decorazioni nel centro storico. Monterosso è il borgo più grande delle Cinque Terre, con una lunga spiaggia e acque cristalline, ed è circondato da uliveti, vigneti e alberi di limoni, appunto, che sono il simbolo del paese e un ingrediente essenziale di molte specialità. Tra queste si ricordano le acciughe marinate, il limoncino, la marmellata, la granita, il gelato e i dolci al limone. Durante la Sagra, il borgo si riempirà di stand gastronomici dove i produttori presenteranno le loro creazioni, i vicoli saranno decorati con limoni e si svolgeranno concorsi per il limone più grande e la vetrina più bella. Il programma prevede banchi gastronomici, una passeggiata enogastronomica "8000 passi al profumo di limone" , il concorso "La torta più limonosa" in Piazza Garibaldi e le premiazioni dei vincitori.