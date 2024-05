A Pievepelago e Fiumalbo sboccia l’Infiorata

Nelle località di Pievepelago e Fiumalbo domenica, il 2 giugno, si svolgerà la tradizionale Infiorata del Corpus Domini. A Pievepelago, dove la tradizione risale almeno al 1927, si tornerà ad addobbare di fiori tutta l’antica via Tamburù dopo la recente ristrutturazione con nuova pavimentazione e la vicina piazza Ricci, dove passerà la Processione delle ore 12.

Anche a Fiumalbo, pur abbastanza recentemente, si realizza una suggestiva Infiorata lungo le antiche strade di questa città d’arte e soprattutto nel piazzale antistante il Duomo, anche qui per la processione delle 12. La vicinanza delle due località (5 chilometri) consente di poter visitare agevolmente entrambe le Infiorate, dato che i tappeti resteranno intatti fino a sera. Già da qualche settimana è in moto la ‘macchina operativa’ della manifestazione, dapprima con la fase organizzativa dei gruppi e la preparazione dei bozzetti in carta e legno. Il lavoro vero e proprio inizia in questi giorni antecedenti alla festa: gli infioratori si recano nei dintorni dei paesi per raccogliere fiori e verde, percorrendo a volte diversi chilometri per trovare una particolare tonalità di colore.

Vengono utilizzate diverse varietà di fiori, scelte naturalmente tra quelle non protette, come il maggiociondolo, l’acacia, la ginestra, la "palla di neve", le margherite ecc. che vengono conservate in umide cantine.

Quest’anno il Corpus Domini (festa mobile legata alla Pasqua) cade prima del solito, in una stagione dall’anomalo andamento meteo, e per avere tutte le varietà di colori necessarie a Pievepelago giungeranno oltre 22mila garofani e fiori recisi ai mercati toscani. Il ‘taglio dei garofani’ sminuzzati in piccole parti ha luogo il venerdì e il sabato, spesso in spazi offerti alla vista dei turisti. Al sabato pomeriggio via Tamburù si anima coi primi realizzatori di tappeti, molti dei quali lavoreranno tutta la notte alla luce di lampade. Già prima dell’alba la frenesia è generale nel riempire meticolosamente gli spazi secondo gli schemi di colori prestabiliti, con l’accorgimento di bagnare con acqua i petali più leggeri affinché il vento non li porti via e questo dà l’idea della suggestiva precarietà dell’Infiorata. Dalle 10 alle 12 vi è il momento di maggior lavoro e di maggiore affluenza dei turisti che immortalano le fasi di realizzazione dei tappeti floreali. Mentre il tempo passa, cresce il ritmo di lavoro degli infioratori, che – ultimati i tappeti – cercano di fare in tempo a collegarli tra di loro con cornici e motivi ornamentali, creando così un unico lungo manto di fiori sui 200 metri di via Tamburù e la vicina piazza Ricci.

Alle 12 transita la solenne processione e, nonostante questa strada sia abbastanza stretta, solo il sacerdote con l’Ostensorio calpesta il manto floreale, che resterà poi intatto fin verso sera. Alle ore 16 verrà estratta la sottoscrizione a premi che contribuisce all’acquisto dei fiori, mentre alle 16.30 nella Chiesa parrocchiale si terrà un concerto gratuito per organo e soprano. Tutti gli aggiornamenti e foto, sul nuovo sito: www.infioratapievepelago.it .

Quella di cospargere la strada di fiori in occasione del transito delle processioni è un’usanza assai diffusa, che in Italia risale al 1600 quando il Papa stesso incaricò alcuni pittori (tra cui anche il Bernini) di realizzare ogni anno un mosaico floreale, per solennizzare la festa del Corpo di Cristo istituita dopo il miracolo di Bolsena. Dalle prime semplici composizioni, nel dopoguerra a Pieve s’iniziò a realizzare tappeti sempre più complessi e validi artisticamente, con l’effimera bellezza di queste composizioni destinate a durare solo alcune ore. Dal 2007 Pievepelago è stato insignito del titolo di ‘Città dell’Infiorata’, riconoscimento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani sinora riservato a sole 10 località che in Italia realizzano questa tradizionale iniziativa. Pievepelago si aggiunge così – unica località dell’Alto Appennino – alle famose Infiorate del centro Italia.