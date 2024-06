Ac Fabbrico 1926: largo alle giovani calciatrici

Giovani calciatrici crescono. E a Fabbrico non mancano le soddisfazioni per lo sviluppo della locale società, per il settore femminile. Ac Fabbrico 1926 da due anni ha integrato nel suo organico anche il settore giovanile per le donne. La società nasce nel 1926 e già negli anni Settanta-Ottanta vantava una squadra tutta rosa. La scelta di inserire il settore femminile è stata un’idea lungimirante del direttore Roberto Di Marzo. Nelle società oggi i bambini sono sempre meno e le piccole realtà, come Fabbrico, cercano di collaborare coi paesi limitrofi creando progetti per coinvolgere più bambini possibile. Come il progetto Bassa Reggiana con i settori giovanili maschili del Fabbrico, Reggiolo e Rolo. Chi ha azzardato a creare un settore giovanile femminile in questi ultimi due anni ha fatto un investimento sul futuro del calcio tutto in rosa, in un movimento in forte crescita.

Partiti con un under 15 e un totale di 25 ragazze, nella stagione 2022/23 hanno militato nel campionato Giovanissime regionale classificandosi al terzo posto. Il progetto è stato affidato alla dirigente Elisa Mazzali e a mister Sergio Culzoni, che hanno portato il settore femminile ad avere a fine stagione 2023/24 ben tre squadre e il nome della società sempre più conosciuto e stimato in Emilia e non solo. Avendo sempre più ragazze e richieste, visto gli ottimi risultati dei vari campionati, questa stagione ha visto l’esordio dell’Under 13 nel campionato Figc Fustsal a 5. "Nella prossima stagione – dicono dalla società – le squadre rimarranno tre, con l’ingresso della categoria Juniores (Under 19). Le ragazze crescono e i progetti per loro sono sempre in aumento perché le ragazze giochino per migliorarsi, alzando i livelli tecnici delle squadre. Il progetto nato due stagioni fa ha coinvolto molte atlete della Bassa reggiana, mantovana, modenese e non solo". La società Fabbrico è diventata una solida realtà nella Bassa anche nel settore femminile che conta un bacino di 35 ragazze e ben tre squadre. "La strada è ancora lunga – dicono da Fabbrico – ma dopo due stagioni alla grande con piazzamenti e vittorie importanti, le soddisfazioni sono tante. Anche se c’è ancora tanto lavoro da fare. Puntiamo ad arrivare al centenario della società (nel 2026) con un bel settore femminile".

Elisa Mazzali, dopo 20 anni passati nel volley militando nelle giovanili della Pallavolo Fabbrico come giocatrice anche a livelli di Serie C e D, ha coronato il suo sogno da bambina di giocare a calcio facendo parte dell’ex società Nubillaria di Novellara, nella squadra di calcetto, per poi entrare come dirigente nell’Ac Fabbrico, coordinando il settore femminile. Sergio Culzoni, allenatore Uefa B, milita nel femminile da 30 anni, dove ha allenato anche squadre di serie C e D come Carpi, Vignola e giovanili nel Nubilaria/Reggiana, dividendosi come direttore sportivo per diversi anni nell’Asd Fosdondo Maschile. La sua esperienza è continuata anche in settori giovanili maschili La società del Fabbrico oggi è composta da Fabrizio Oliva (presidente), Fernando Gozzi (vice), Roberto Gibertoni Roberto, Roberto Messere, Luca Mantovani, Roberto di Marzo.

a. le.