Alice, viaggio nel mondo di Franco Battiato

Ci sono concerti che non si ascoltano soltanto, si attraversano. Apre così FestivaLove, con la voce inconfondibile di Alice che questa sera porta a Scandiano, precisamente in piazza Fiume, Eri con me – Alice canta Battiato, un viaggio musicale e intimo nell’anima di un maestro indimenticabile. Nonché prima nazionale del suo tour sinfonico.

Protagonista sarà appunto Alice, voce simbolo della musica d’autore italiana, interprete storica e spirituale dell’universo musicale di Franco Battiato. Insieme a lei, sul palco, l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Carlo Guaitoli, pianista e collaboratore di lungo corso del Maestro siciliano.

Il concerto, inserito nel circuito nazionale Imarts – International Music and Arts, è promosso dal Comune di Scandiano in collaborazione con Ater Fondazione. Non si tratta di un semplice tributo, ma di un atto di continuità artistica.

Alice non ha mai smesso di cantare Battiato, trasformando ogni esibizione in un incontro vivo tra due sensibilità affini.

"Il modo più intenso per me di rendere omaggio a Franco è continuare a interpretare le sue canzoni – ha dichiarato l’artista –. Nel desiderio sempre vivo di essere strumento della sua musica e di ciò che ha trasmesso: un bene incommensurabile".

Il programma della serata attraverserà alcuni tra i brani più amati - La cura, I treni di Tozeur, Veleni - accanto a pezzi meno noti, come Da Oriente a Occidente, fino ad arrivare alla canzone che dà il titolo all’album e al tour, Eri con me, pubblicata nel 2022 e vincitrice della Targa Tenco.

La scelta di aprire nel comune di Scandiano non è casuale: città di poeti e di sogni, dove le parole di Matteo Maria Boiardo risuonano ancora tra le pietre della Rocca.

Come l’Orlando Innamorato, anche le canzoni di Battiato uniscono filosofia, spiritualità e sentimento, rendendo FestivaLove il contesto ideale per accoglierle.

L’ingresso al concerto sarà gratuito, con posti a sedere fino a esaurimento. I cancelli apriranno alle 20:30, inizio spettacolo alle 21:30. Un’occasione irripetibile per vivere un momento di profonda connessione tra musica, parole e silenzio condiviso.

Ylenia Rocco