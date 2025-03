AMAB spegne 50 candeline e si evolve A Bastia Umbra dal 24 aprile al 1° maggio

AMAB (Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra) festeggia nel 2025 la sua 50ª edizione e lo farà dal 24 aprile al 1° maggio presso Umbriafiere a Bastia Umbra, in concomitanza con il Giubileo e l’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco. Questo evento, originariamente nato come Mostra d’Antiquariato di Assisi, ha saputo evolversi nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per l’arte in Italia, accogliendo opere antiche, moderne e contemporanee. La manifestazione, oltre a esporre pezzi di antiquariato di grande valore, si apre anche quest'anno a nuove forme artistiche come musica, danza, fotografia, design e spettacolo. L’idea è quella di creare un laboratorio creativo in cui la bellezza si esprima attraverso epoche e linguaggi differenti. AMAB si svolgerà nei padiglioni di Umbriafiere, un polo fieristico strategico vicino ad Assisi e all’aeroporto regionale, con l’edizione 2025 che prevede un allestimento rinnovato con due aree principali: il Padiglione 9, di 5.000 mq, dedicato all’arte antica, e il Padiglione Ingresso, di 1.000 mq, riservato all’arte moderna e contemporanea. La suddivisione degli spazi non sarà rigida, poiché all’interno del Padiglione 9 è prevista una sezione di 800 mq per l’arte contemporanea, oltre a un’area degustazione e cocktail bar con musica dal vivo. Un approccio che riflette la filosofia di AMAB, che punta a valorizzare il dialogo tra le diverse espressioni artistiche. L’inaugurazione prevede la partecipazione di autorità e istituzioni, con buffet e performance dal vivo per creare un’atmosfera di incontro e scambio. Per la sua 50ª edizione la rassegna è arricchita da eventi collaterali che comprendono performance artistiche, incontri con storici dell’arte e visite a musei e istituti culturali, perché AMAB non è solo una vetrina di alto livello per il mercato dell’arte, ma anche un’occasione per il pubblico di vivere un’esperienza culturale coinvolgente. Dal 2023 AMAB è gestita dalla Società Eventi Arte, sotto la direzione di Emo Antinori Petrini e la vicepresidenza di suo figlio Leonardo, con la presidenza confermata di Andrea Tattini. Il loro obiettivo è avvicinare un pubblico più giovane all’antiquariato, dimostrandone la versatilità nell’arredamento contemporaneo. Il mercato dell’arte antica, seppur di nicchia, conserva infatti un grande fascino e un notevole impatto economico e la nuova gestione intende valorizzare le intersezioni tra passato e presente coinvolgendo galleristi, collezionisti e artisti in performance dal vivo, incontri e approfondimenti culturali.