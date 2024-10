Argo Tractors, un’eccellenza nel mondo

Tra i marchi più noti al mondo, legati alla meccanica e all’imprenditoria reggiana, non si può dimenticare Argo Tractors, con il quartier generale a Fabbrico, dove è nata la storica Landini. Argo Tractors, infatti, è una realtà che riunisce sotto un unico nome tre marchi storici nel mondo dei trattori: Landini, McCormick e Valpadana. Ed è proprio con l’obiettivo di creare un polo trattoristico di valenza mondiale che è nata Argo Tractors Spa, società che si colloca tra i più importanti players del mondo occidentale. Fedele alla filosofia del gruppo industriale Argo a cui appartiene, Argo Tractors fonda la propria attività su una forte integrazione manifatturiera e commerciale che sfrutta le forti sinergie tra le diverse attività: commerciale, R&D, engineering, acquisti, logistica, servizi pre e post-vendita.

L’attività produttiva è concentrata in diversi siti, ciascuno dedicato ad una linea di prodotto specifica, e un centro di distribuzione ricambi. La ricerca e sviluppo, così come l’engineering, sono localizzati nella sede principale di Fabbrico, nella Bassa Reggiana, controlli di qualità sono presenti in ogni area degli stabilimenti produttivi con l’intento di raggiungere l’eccellenza qualitativa. Oggi, con i trattori Landini, McCormick e Valpadana, Argo Tractors è presente in tutta l’Europa e nel resto del mondo con una delle più complete gamme di prodotto esistenti,che va da 25 a oltre 310 HP nelle famiglie a 3, 4 e 6 cilindri da campo aperto, frutteto, vigneto, cingolati, utility e isodiametrici. "Lo spirito che ci ha guidato e che guiderà in futuro l’impresa continuerà ad essere quello di migliorare costantemente ciò che si sta facendo, per dare sempre nuove opportunità di crescita, a noi e a tutti i nostri partners, con la realizzazione di prodotti capaci di rispondere sempre di più e meglio alle esigenze dei vari mercati, che ora richiedono non solo qualità, prezzo e servizio, ma anche soluzioni tecniche che massimizzino l’efficienza del veicolo, con un occhio particolare ai consumi e al rispetto delle normative ambientali", le parole di Valerio Morra, che nel 1988 con il fratello Pierangelo ha costituito la società Argo, con l’obiettivo di divenire holding di partecipazioni industriali e società di servizi per le aziende del Gruppo. Nello stesso anno Argo acquisisce la società Fort di Luzzara, attiva nella produzione di macchine agricole. Nel 1994 acquisisce la Landini di Fabbrico, l’anno dopo la Valpadana di San Martino in Rio, noto produttore di trattori specialistici di bassa e media potenza. Nel 2000 l’acquisizione di Laverda di Breganze (Vicenza), nel 2001 entra nel gruppo il marchio McCormick insieme agli stabilimenti produttivi di trattori in Inghilterra (Doncaster) e di trasmissioni in Francia (St. Dizier). Altre importanti acquisizioni arriveranno negli anni successivi. Di recente è stato attivato il nuovo stabilimento a Campagnola, applicando la filosofia produttiva industriale Kaizen di miglioramento continuo.

a. le.