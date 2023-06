Auto e van a noleggio, il viaggio è nel futuro

di Paolo Tomassone

L’automobile è ancora oggi tra i mezzi di trasporto più utilizzati al mondo, ma alle giovani generazioni interessa sempre meno possederne una. Per loro è meglio chiederla in prestito ai genitori – dicono le recenti statistiche – o tuttalpiù noleggiarla per la durata di un week end fuori casa con amici. Sarà che Gregorio Golinelli è nato nel 2003 e non ha ancora compiuto vent’anni, ma per lui è un fatto "assolutamente normale" pensare che il futuro andrà sempre più nella direzione del noleggio a breve termine. Da qui l’idea di fondare NoleggiaGO in uno dei territori meno serviti in provincia, tra Carpi e Mirandola, dove con i soli mezzi di trasporto pubblico riesci sì e no ad andare a fare la spesa al supermercato vicino a casa. Golinelli è giovane ma non acerbo in fatto di motori: "A sedici anni, mentre studiavo all’Istituto Luosi, ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia D&G Autogroup, che si occupa di vendita di auto e moto, prima come meccanico nell’officina di Mirandola, poi in magazzino a Carpi". Terminati gli studi e dopo aver conseguito il diploma, è arrivato l’affiancamento nel salone di Carpi con i commerciali. È qui che il giovane imprenditore ha cominciato a fiutare le nuove tendenze per il mercato dell’auto. "È aumentato il numero delle persone che chiedono un servizio di noleggio per i motivi più svariati, non ultimo quello dell’aumento dei costi – spiega – per questo mi sono deciso ad aprire un’attività parallela tutta mia". Ad oggi il parco auto conta trenta mezzi, un van da otto posti e un furgone per il carico merci. Si possono noleggiare questi veicoli da un minimo di un giorno a un massimo di un mese. A questo va aggiunto un servizio personalizzato studiato da NoleggiaGO che consente di prenotare un mezzo molto rapidamente, con un semplice clic sull’app o una telefonata a un centralino dedicato. Il ritiro può essere fatto direttamente nel garage di Mirandola e Carpi oppure programmare la consegna direttamente a casa propria. Roba da giovani? Non si direbbe a sentire i primi clienti che ne fanno richiesta. "Ho servito persone che non mi sarei mai aspettato di avere tra i clienti – racconta Golinelli –. La scorsa settimana abbiamo fatto un noleggio a una mamma rimasta a piedi con la propria auto che utilizza per portare a scuola i figli. Un’associazione di volontariato che organizza gite e intrattenimento per gli anziani ci ha chiesto di noleggiare un furgone per l’estate da utilizzare per i trasferimenti in montagna o nelle località di villeggiatura. Non ci rivolgiamo soltanto ai privati: diverse aziende del distretto biomedicale e del tessile stanno utilizzando il nostro servizio per offrire un’auto ai propri manager che vengono nel modenese dall’estero per brevi periodi. Piuttosto che acquistare un mezzo che terrebbero in garage per la maggior parte dell’anno, preferiscono prendere a noleggio da noi un mezzo in pronta consegna, sempre revisionato e in ordine".

Il noleggio a breve termine è attivo già da diversi anni nelle grandi città, mentre s’affaccia per la prima volta in realtà periferiche e di piccole dimensioni come Mirandola o Carpi.

"Stiamo investendo tanto sul marketing e la comunicazione – prosegue Golinelli – per far capire a tutti chi siamo, ma soprattutto cosa facciamo". Con una tabella di marcia molto precisa: "Dopo Mirandola e Carpi apriremo a breve a Modena ed entro l’anno approderemo a Riccione e Pesaro. Contiamo poi nel 2024 di arrivare fino a Milano".