Banca Macerata Fisiomed. Parte la missione salvezza

Vincere è difficile, confermarsi di più. Niente di più vero si può dire riguardo l’ambizione della Banca Macerata Fisiomed di quest’anno, considerando in primis anche l’innalzamento dell’asticella che la nuova serie A2 Credem Banca richiede. Con gli occhi ancora luccicanti di gioia derivanti dal trionfo a Mantova dello scorso anno, la dirigenza maceratese ha lavorato con grande impegno sul mercato per consegnare a Coach Castellano una rosa competitiva, pronta a togliersi importanti soddisfazioni nella stagione a venire. Il punto di partenza è stata la riconferma di Simone Gabbanelli, libero, alla sua ottava stagione in biancorosso, che rappresenterà un riferimento per il giovane Tommy Palombarini, promosso dopo ottime prestazioni nelle categorie cadette. Tornando alla stagione precendente, faranno parte della rosa attuale anche Sebastiano Marsili, palleggiatore classe ’96 nonché capitano, e i due centrali che portano i nomi di Gabriele Sanfilippo e Bara Fall. A completare il reparto dei posti tre, ecco la prima novità: direttamente da Trento, arrivano a Macerata i 205 cm di Martin Berger. Per quanto riguarda gli schiacciatori, ecco un gradito ritorno, quello del marchigiano Stefano Ferri che comporrà un reparto eterogeneo ed equilibrato con il giovane Tommaso Ichino (ex Diavoli Rosa), il più esperto Giuseppe Ottaviani e l’ambizioso bulgaro Samuil Valchinov. A completare il roster ci sono Luca Pozzebon (palleggiatore) e i due opposti Alberto Cavasin e Leo Andric, che garantiscono soluzioni offensive di alto livello.