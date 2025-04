Camilla, l’amore di sempre. Con Carlo si sono lasciati e ritrovati. E gli inglesi l’hanno accettata

Ama la lettura, i cavalli, i cani e la campagna inglese, ma soprattutto ama lui, Carlo III d’Inghilterra, che ha saputo aspettare per anni, con pazienza, sacrificio e dolore, forse neanche sperando in un lieto fine che, invece, è arrivato. Camilla Shand, conosciuta come Camilla Parker Bowles, dal cognome del primo marito, il maggiore dell’esercito Andrew Parker Bowles, arriverà a Ravenna assieme al marito, re Carlo. E se il viaggio in Italia coincide con i vent’anni di matrimonio della coppia reale, l’amore che li lega ha radici ben più antiche. Secondo le biografie, più o meno ufficiali, si conoscono nel 1970 a una partita di polo: 23 anni lei, 22 lui. Diventano amici, confidenti ancor prima di innamorarsi, grazie anche al fatto che Camilla ha sempre trattato quello che all’epoca era ‘solo’ il principe di Galles senza tante cerimonie, con schiettezza. Negli anni continuano a sostenersi, tra rotture e riconciliazioni, matrimoni e separazioni da ambo le parti, come se quel legame fosse al di sopra della loro volontà.

La loro travagliata storia d’amore attraversa il divorzio di lei dal primo marito nel 1995 e sopravvive al matrimonio di lui, nel 1981, con Diana Spencer, Lady Diana, da cui Carlo si separerà nel 1992.

La vicenda è nota: ne scrivono i giornali di tutto il mondo e la stampa scandalistica, quella inglese per prima, impazzisce. E dire che Camilla non è mai stata una donna ambiziosa, amante della ribalta. Al contrario, secondo la biografa reale Penny Junor, avrebbe preferito un matrimonio tranquillo e felice, in campagna magari, tra cavalli, cani e bambini. Ironica, pratica e capace di sdrammatizzare, è grazie a questi suoi tratti che sarebbe riuscita a conquistare il futuro re d’Inghilterra. Così, niente matrimonio in campagna, la Storia ha per lei altri progetti, e nel 2005 sposa Carlo, quindi nel 2022, dopo la morte di Elisabetta II e l’incoronazione del marito nel 2023, diventa regina consorte. Ma per Camilla non è facile farsi accettare dalla famiglia reale e dal popolo inglese. E poi c’è la questione dell’etichetta: al matrimonio civile a Windsor non partecipano i genitori degli sposi. Per Carlo, futuro governatore della Chiesa d’Inghilterra, l’unione con una divorziata è considerata controversa e viene celebrata solo dopo il consenso di Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa.

Dopo il matrimonio Camilla è convinta di poter aspirare, quando Carlo sarà re, solo al ruolo di principessa consorte, e non di regina, per evitare confronti dolorosi e pericolosi con Diana. Ma nel 2022 arriva il colpo di scena: la regina Elisabetta II nel febbraio di quell’anno, a pochi mesi dalla morte, in occasione del giubileo di platino del suo regno, esprime il desiderio che Camilla, a suo tempo, diventi regina consorte. Così la sovrana, pianificando le sorti del regno dopo la sua scomparsa, sancisce la fine delle ostilità.

Camilla si è dovuta confrontare da sempre con la memoria di Lady Diana e con la sua tragica morte, avvenuta nel 1997 in un incidente stradale a Parigi, che l’ha trasformata in leggenda. Due anni dopo, nel 1999, la coppia appare in pubblico per la prima volta. E sebbene sia la Principessa di Galles, per via del suo matrimonio con il Principe di Galles, Camilla ha sempre preferito i titoli secondari di Duchessa di Cornovaglia e Duchessa di Rothesay per rispetto nei confronti della prima moglie di Carlo.

La discrezione, l’intelligenza e la perseveranza di Camilla alla fine l’hanno ripagata: secondo un sondaggio del Daily Mail, realizzato nel 2022 dopo l’annuncio a sorpresa di Elisabetta II, il 55% dei britannici sarebbe stato felice di averla come Regina consorte.