Carlo, la lunga attesa di un re. Il bimbo che nacque principe con la corona nella culla

Nella stanza del suo guardaroba ha incorniciato un motto: "Sii paziente e sopporta". E ogni mattina, quando si veste, lo vede e probabilmente sorride. Perché di pazienza ne ha avuta davvero parecchia Carlo di Inghilterra prima di diventare re Carlo III. Ha dovuto aspettare 70 anni, dal 1952 al 2022, il tempo trascorso da quando era un bimbo di tre anni, battezzato con l’acqua del fiume Giordano da dieci padrini, fino al giorno della sua incoronazione nell’austera Westminster. Aveva 73 anni e divenne il sovrano del regno Unito più anziano di sempre. Eppure la stragrande parte dell’opinione pubblica inglese avrebbe preferito vedere la corona reale posarsi sul giovane capo del figlio William, ritenuto più brillante rispetto al padre e in grado, con la solare moglie Kate, di rinverdire i fasti reali, regalando al casato dei Windsor quel tocco di glamour che gli avrebbe tolto un po’ di polvere. Eppure Carlo, anzi, re Carlo III, ha saputo sorprendere tutti in questi due anni e mezzo di regno, governando con sobrietà, anche se i suoi poteri sono simbolici e cerimoniali, perché nel Regno Unito il sovrano è il capo dello Stato, ma le leggi vengono approvate dal Parlamento. C’è un primo ministro, con cui Re Carlo si incontra, non disdegnando come al solito la sua consueta ironia, ereditata dal padre Filippo, come quando a Buckingham Palace si imbattè nell’ex premier Liz Truss, dimessasi dopo appena 44 giorni di fallimentare governo, salutandola con un caustico "Oh cielo, ma lei è ancora qui?".

È stato un lungo viaggio quello che ha portato Carlo d’Inghilterra sul trono. Da bambino i genitori lo trascuravano per i troppi impegni, la regina Elisabetta II scelse per lui una scuola pubblica, anziché un tutore privato, e fu la prima volta nella storia della Corona. Ma lo status di predestinato non salvò quel bambino timido, introverso e dalle orecchie a sventola, dai bulli dell’istituto scozzese di Gordostoun. I tabloid inglesi, poi, non gli hanno mai risparmiato nulla braccandolo ovunque, ben prima del suo ultra mediatico matrimonio con Diana a St.Paul.

Nella sua lunga attesa Carlo ha dovuto inventarsi una vita, ma lo ha fatto allontanandosi dal sentiero di famiglia. Il padre pretendeva che studiasse legge, nel nome della nobiltà del suo casato, ma lui preferì antropologia, archeologia e storia, irritandolo non poco.

Il ragazzo era timido e non troppo avvenente, ma il suo status di erede al trono d’Inghilterra lo rese ben presto uno degli scapoli più bramati d’Europa. Finché il suo prozio e tutore, l’autorevole Lord Mountbatten, cercò di combinargli un matrimonio con sua nipote, Amanda Knatchbull. E narra la storia che quando Carlo le fece la proposta, la giovane rispose: "Ma che idea divertente", un curioso preambolo ad un bel no, divenuto definitivo quando Mountbatten fu assassinato dai militanti dell’Ira assieme alla nonna e al fratello di Amanda: lei avrebbe ricollegato Carlo sempre a quel giorno, quindi declinò l’offerta nuziale. Poi arrivò Diana, e qui si è scritto di tutto. Il giorno prima delle nozze Carlo confidò alla famiglia i dubbi su quel matrimonio ma la sorella Anna lo zittì con un pragmatico "Chiudi gli occhi e pensa all’Inghilterra".

Quando Diana morì nell’incidente di Parigi la coppia era già separata, Carlo volle comunque andare a riportare a casa il corpo dell’ex moglie. Il fratello di lei, Charles Spencer, gli suggerì di non unirsi a lui e ai principini William e Harry nel corteo dietro al feretro, ma Carlo non lo ascoltò. Quel giorno poteva essere l’inizio della fine: l’Inghilterra adorava Diana, la principessa del popolo, e l’immagine di Carlo sbiadì ancor di più dopo l’attacco mediatico di Charles dal pulpito dei funerali su "quanto aveva dovuto sopportare Diana". Ma lui col tempo ha saputo ricostruirla, nonostante una salute malferma, con al fianco una nuova donna, anzi, la donna di sempre: Camilla, amore di gioventù, sposata nel 2005 e tornata nel capitolo finale della sua vita. E infatti oggi sono qui insieme, liberi dai fantasmi del passato.