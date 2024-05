Castello di Montecuccolo, un’estate da favola

Prende il via domani la stagione estiva al Castello di Montecuccolo, con un ricco cartellone di eventi che si protrarranno fino a tutto settembre, che spaziano dai venerdì sotto le stelle, al paese ritrovato di Gino Covili... lungo la via Vandelli, alla storia: festa rinascimentale e visite guidate in costume con la Corte dei Montecuccoli e tanto altro.

Programma proposto dalla gestione del castello e da Terra e Identità, associazione culturale per la valorizzazione del patrimonio di cultura e tradizioni locali.

Domani alle 21, appuntamento con Francesco Benozzo e Barbara Zanoni e il loro spettacolo/concerto dal titolo Sylvatica: canti sciamanici erranti ad inaugurare la stagione estiva del castello di Montecuccolo. L’evento del duo Benozzo/Zanoni costituisce una tappa del fortunato tour che gli artisti stanno facendo in Italia e all’estero.

Francesco Benozzo, professore di filologia all’Università di Bologna e arpista di fama internazionale, e Barbara Zanoni, danzatrice, cantante e coreografa, fondono le loro sensibilità artistiche in un progetto di recupero del canto e delle sonorità sciamaniche riportate alla loro natura selvatica e primordiale.

Gli appuntamenti del venerdì sera dureranno fino a settembre con l’alternarsi, come di consueto, di vari argomenti. Il ciclo dedicato alle Donne protagoniste vedrà il 7 giugno Andrea Pini ed Elena Bianchini parlare di Adelgonda e Sissi, le due cugine diverse, il 26 luglio Graziella Martinelli Braglia e Fabio Pederzoli affrontare la famiglia Boiardo da una prospettiva femminile e il 23 agosto Roberta Iotti tratteggiare la figura di Laura Martinozzi, unica donna al governo del Ducato Estense.

Una serata particolarmente importante sarà quella del 21 giugno quando nella galleria Covili si terrà un evento tra arte, poesia e musica dal titolo ’Il paese ritrovato di Gino Covili... lungo la via Vandelli’, con la partecipazione di Vladimiro Covili, Giulio Ferrari, le musiche di Giorgio Mattei e la voce di Franca Lovino. Il 5 luglio ci sarà una notte di favola al castello. Giorgio Rinaldi e Sara Prati, esperti dialettali della trasmissione ’Mo pensa te’, si cimenteranno con le favole di Fedro tradotte in dialetto modenese con corollario di relativi proverbi. Il programma completo dei venerdì, tutti a ingresso libero e gratuito, si può trovare sul sito www.castellodimontecuccolo.com. Nel corso dell’estate inoltre la Corte dei Montecuccoli proporrà le consuete visite guidate in costume, il 21 luglio alle ore 18, il 3 agosto alle ore 20,30, l’11 agosto, in occasione della sagra di San Lorenzo, alle ore 18 e 19,30 e il 18 agosto alle ore 20. Prenotazioni al 327 8770278 o a castelliestensi@gmail.com.

Il 17 e 18 agosto ci sarà la quarta edizione de ‘La storia in festa’: Medioevo misterioso. Il programma comincia sabato mattina con Andrea Pini che parla di Pievi e parrocchie nel Medioevo frignanese, seguito da Adolfo Morganti con il tema Medioevo magico: da re Artù a mago Merlino. Nel pomeriggio Massimo Viglione affronta l’argomento ’Tra menzogne e luoghi comuni. Processo al Medioevo’ a cui segue Giovanni Turco con ’Il Dottore Angelico: la dottrina di San Tommaso’. Alle ore 21 è previsto un momento musicale con il concerto del gruppo del Nord Europa Spaelimenninir che propone musiche tradizionali delle terre scandinave. Le conferenze riprendono domenica mattina con Francesco Benozzo che tratta di Sciamanesimo e stregoneria, mentre nel pomeriggio Raffaella Guidetti parla di Erbe curative e rimedi naturali nel Medioevo e Gabriele Fabbrici di Sefarad e la Spagna medievale.

Il 28 luglio ci sarà invece una festa rinascimentale a cura della Corte dei Montecuccoli, dove si alterneranno rievocazioni storiche, momenti musicali, gastronomia e appuntamenti culturali.