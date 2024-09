Cennerilli: «Abbiamo un sogno, ma per realizzarlo ci serve il palazzetto»

Il sessantesimo anniversario dalla nascita della società Virtus Fano ha coinciso con il ritorno ai vertici della pallavolo italiana, un risultato fortemente voluto da un sodalizio che ha lavorato con grande impegno e dedizione in questi anni, strutturandosi e organizzandosi per fare il salto di qualità: «Tutto vero – afferma il Presidente Emidio Cennerilli –, festeggiare l’anniversario nell’anno in cui abbiamo ottenuto il passaggio in A2 è un qualcosa di straordinario. L’obiettivo rimane ora quello di rimanere a lungo in questa categoria, consolidandoci e perfezionando la nostra struttura organizzativa. In questi anni abbiamo fatto notevoli passi avanti sotto tutti i punti di vista e questo ci ha permesso di raggiungere risultati incredibili». La gente a Fano ha un sogno nel cassetto chiamato Superlega, un traguardo che però presenta degli ostacoli non semplici da superare: «È un sogno che esiste ma va programmato – continua Cennerilli – e va di pari passo con l’esistenza di una struttura adeguata. Siamo ambiziosi, certo, ma al momento è difficile fare una programmazione in questo senso non avendo delle certezze legate alla costruzione di un impianto adeguato. Quello di cui sono certo è che noi non abbiamo nessuno intenzione di emigrare, questa è un’ipotesi da escludere in maniera assoluta». L’atmosfera che si respira in città (e non solo) è magica. Tutti parlano di volley e della Virtus, a conferma di quanto il movimento sia cresciuto e stia coinvolgendo tanti ragazzi e tante famiglie: «Dire che il nostro pubblico è solo il settimo uomo in campo mi sembra riduttivo – conclude il Presidente della Virtus Volley Fano –. Qui c’è un legame profondo, una passione e una spinta indescrivibile. È bello andare in giro per la città con la gente che ti ferma e chiede della Virtus oppure vedere tante persone, giovani e meno giovani, indossare felpe o tute Virtus. Non sarà mai abbastanza ringraziare il nostro pubblico per quello che ha fatto e per il supporto che ci dà e ci darà in futuro».