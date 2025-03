Cesenatico, alle porte una stagione da gustare

Cesenatico si prepara a dare il benvenuto alla bella stagione. E lo fa con una sagra gastronomica dedicata ai sapori dell’Adriatico, celebrando il pesce locale con l’evento "Azzurro come il pesce". La manifestazione prenderà il via con l’apertura degli stand a cena mercoledì 30 aprile, ma sarà dal 1° al 4 maggio che entrerà veramente nel vivo, attirando appassionati di cucina, turisti e residenti. Ogni anno, la kermesse valorizza un prodotto ittico locale, che ristoranti, associazioni e gruppi di volontariato propongono all'interno dei loro menù con ricette tradizionali e creative. Per l’edizione 2025, la protagonista sarà la seppia, ingrediente versatile che arricchirà piatti tipici e nuove specialità. Gli stand gastronomici saranno allestiti nel cuore del centro storico, nei pressi del suggestivo Porto Canale Leonardesco, offrendo un’esperienza autentica tra sapori e tradizione. Accanto a questi, non mancherà il grande mercato ambulante, dove si potranno acquistare prodotti artigianali, alimenti tipici, modernariato e oggettistica. Gli stand apriranno tutti i giorni dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18 alle 22, permettendo a visitatori e buongustai di assaporare le eccellenze locali a qualsiasi ora. "Azzurro come il Pesce" non è solo un evento gastronomico, ma anche un’occasione di intrattenimento e cultura. Ogni giorno, infatti, saranno organizzati spettacoli, eventi per adulti e bambini, oltre a incontri e dibattiti sul pescato e sulla pesca sostenibile. Infine, dal 1° al 4 maggio, il mercatino ambulante colorerà le vie del centro, offrendo un'ulteriore attrattiva per chi desidera immergersi nelle tradizioni e nei sapori unici di Cesenatico.