Circo e magia nel cuore del paese

Tra i colori e l’energia di FestivaLove 2025, il circo contemporaneo torna protagonista a Scandiano con ’I Love Circus’, la rassegna curata da L’Ufficio Incredibile che animerà Piazza I° Maggio tra oggi e domani.

Un programma ricco di performance spettacolari, tutte gratuite, con artisti provenienti da Italia, Spagna e Argentina. Si parte con Jorik C’è e il suo ’Dai che ce la fai’, numero di equilibrismo su corda molle che unisce virtuosismo e umorismo. Seguirà Circo Eguap, coppia argentina specializzata in monociclo e acrobazie mano a mano, con lo show ’Rodando a saco’. Dall’arte del tip tap al teatro gestuale, Rolando Rondinelli coinvolgerà il pubblico con ’Tip tap pum’, mentre Andy Spigola, clown visivo su trampoli, porterà in scena ’Boato’, tra comicità e sorpresa. Il programma si arricchisce anche dell’animazione itinerante ’Cromosauro’, firmata Mascheraviva, pensata per stupire grandi e piccini.

Nell’edizione 2025 anche Fausto Barile con ’Il gran teatro dentro’, raffinato esempio di teatro d’oggetti che sarà proposto anch’esso in Piazza I° Maggio, con una doppia replica.

Tutti gli spettacoli prevedono più orari per garantire la massima fruibilità: un’occasione imperdibile per ritrovare la meraviglia, passeggiare tra gli spettacoli e vivere la piazza come un grande chapiteau all’aperto.