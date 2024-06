Correggio Music festival: la carica dei giovani

Due giorni di musica, con sedici ore di esibizioni rigorosamente dal vivo, tra divertimento, buon cibo e buona compagnia. Sono gli ingredienti del Correggio Music Festival, in programma il 6 e 7 settembre proprio nella cittadina della Bassa, nell’arena concerti dell’area ricreativa di via Fazzano. L’iniziativa, nata dall’entusiasmo e dalla determinazione di giovani ragazzi correggesi, vede protagonisti Alessandro, Jacopo, Irene, Cecilia, Giovanni, Luca, Samir e Samuele. La sinergia tra di loro e tra i tanti volontari ha dato vita a un’associazione no profit a fini culturali e di promozione sociale per poter organizzare l’evento di via Fazzano. Un momento di festa e condivisione nel quale rivivere l’energia e l’atmosfera magica dei grandi concerti live, nel cuore della cittadina reggiana. Il palco, infatti, ospiterà importanti artisti del panorama musicale italiano e sarà contornato da stand gastronomici, culturali, interattivi pensati per tutta le comunità. L’accesso sarà rigorosamente gratuito. Il sogno di organizzare un festival musicale nasce dalla profonda voglia di celebrare nuovamente, e con una serie di novità, la ricca storia musicale di Correggio in uno spazio come l’Arena Concerti che, con il suo anfiteatro naturale, offre un ottimo potenziale. Oltre a questo, rappresentare i desideri della comunità correggese e creare un ambiente fresco e pieno di novità dal punto di vista musicale e culturale è alla base degli obiettivi dei giovani che hanno fondato il gruppo Cmf. Per realizzare il progetto, già dallo scorso aprile, insieme alla presentazione dell’associazione, è stata lanciata una campagna di crowdfunding/raccolta fondi sulla piattaforma Ginger, per raccogliere i fondi necessari a coprire le spese tecniche di allestimento, palco, luci, ledwall e scene, per rendere il Correggio Music Festival un evento di grande successo e offire al pubblico un’esperienza unica. Diverse aziende hanno deciso di appoggiare il progetto. E questo consentirà di realizzare l’evento, pure se la dimensione e la bellezza dell’iniziativa dipenderanno dal sostegno delle persone che decideranno di sognare insieme ai giovani organizzatori. Con una piccola donazione è stato possibile prendere parte al progetto e diventarne protagonisti e, invitando amici, familiari e conoscenti a fare lo stesso, il Correggio Music Festival potrà davvero diventare un punto di riferimento per la comunità correggese e un cuore pulsante vivo e attivo. In pochissime settimane, grazie a oltre duecento sostenitori, si è raggiunto il primo obiettivo economico. Con la campagna di raccolta fondi che ha puntato alla somma di diecimila euro per aggiungere attrezzature a palco e scenografie, aggiungendo al festival una zona Expo per negozi, realtà locali, oltre a nuove luci, ledwall, totem e molto altro. Correggio ha una tradizione musicale molto forte, conosciuta nel mondo anche grazie al rocker Luciano Ligabue, decisamente l’artista musicale che ha dato grande lustro alla cittadina reggiana. Senza dimenticare il flautista Andrea Griminelli, di livello internazionale, pure lui da sempre legatissimo alla sua Correggio.

Antonio Lecci