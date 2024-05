Creatività in famiglia. Padre e figlia soci: "Con le lampade diamo luce al nostro sogno"

Quando i suoi figli erano piccoli costruiva per loro altalene, dondoli a forma di animale, seggioline. Tutto in legno. Immaginare e dare forma a un oggetto è da sempre un’attitudine per il riccionese Sandro Valentini. Un lavoro nel settore informatico e una passione per la lavorazione del legno, ma è con sua figlia Marta, visual designer 29enne, esperta di comunicazione, che danno il via insieme a Woody&Co, un progetto con cui hanno ideato lampade realizzate a mano, dall’impronta vintage e dal design accattivante con un treppiede in legno come base, che ricorda il cavalletto dei fotografi, una componente in ceramica e fili colorati. Insieme girano i market artigianali e in regione l’ultimo è stato Matrioska a Rimini. "È iniziato tutto nel 2018, mio papà è tornato a casa dal laboratorio dove aveva ideato un prototipo di lampada, da lì abbiamo iniziato a progettare un concetto di illuminazione e siamo arrivati a questa forma particolare, simpatica e originale che ha creato lui".

Qual è stato il passaggio successivo?

"Abbiamo messo a punto la ripetibilità, ma sono tutti pezzi unici fatti mano. Abbiamo studiato forme e dimensioni diverse, fino ad arrivate a una decina di modelli".

Come scegliete i materiali?

"Scegliamo elementi molto materici, come appunto il legno che anche al tatto ha una certa consistenza e lo abbiniamo alla ceramica, che risulta più liscia. Per la ceramica ci riforniamo soprattutto da artigiani del territorio, ma viaggiamo molto e ovunque cerchiamo botteghe artigiane".

Come si sviluppa il vostro lavoro?

"Mio papà realizza le strutture e io scelgo le ceramiche, i colori dei fili, la parte della ricerca dei materiali. Spesso punto su abbinamenti a contrasto, mi piace osare con i colori per dare un tocco di originalità".

Quante ore servono per creare una lampada?

"Le ore necessarie sono molte, si crea prima la parte in legno e poi quella in ceramica. Quello che ci dicono è che sono lampade particolari. Colpisce la forma della ceramica perché sembra una nuova destinazione d’uso di una ciotola, che diventa quella di illuminare, ma in realtà non è una ciotola comune, è studiata per quella funzione".

È difficile lavorare insieme?

"Condividere a volte è complicato, ma siamo una squadra e troviamo sempre il punto di incontro. È un progetto in continua evoluzione, per noi questo è un prodotto che sposa la forma e la funzione, non è un oggetto di design fine a se stesso, ma ha la funzione di illuminare".

Un altro progetto insieme?

"Oltre al laboratorio in futuro ci piacerebbe avere uno spazio espositivo e aprire un negozio online".

Lina Colasanto