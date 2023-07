’Da Leonida’, cucina a vista e viaggio tra i sapori

"Un’esperienza gastronomica originale, in cui la tradizione sa interagire positivamente con l’innovazione e la ricerca": è con questa formula che Luca Severi, titolare del ristorante carpigiano "Benvenuti da Leonida - Vivande e Bibende", sintetizza la filosofia alla base della propria cucina. Proprio quest’ultima risulta incentrata sulla qualità della materia prima, con un’attenzione nata sin dagli esordi dell’esperienza ristorativa di Severi.

"Ho iniziato nella frazione di San Marino, aprendo una cucina all’interno di una rivendita alimentare – racconta lo chef – e, sin dall’inizio, la qualità del prodotto grezzo ha assunto, ai miei occhi, un ruolo prioritario.

Ho poi trasposto questa passione qui, nel nuovo ristorante".

"Benvenuti da Leonida" è situato in via Cesare Battisti 16, proprio dietro il Duomo, dove ha aperto di recente in una posizione centralissima e sede, in precedenza, di altri storici locali. "Abbiamo allestito la location impegnandoci a mettere in relazione il cliente con i prodotti – prosegue Luca Severi –, i quali vengono esposti e spiegati dai nostri camerieri". Artigianalità, dunque, sia nell’approvvigionamento che nella lavorazione: "Anche la nostra cucina è a vetri, proprio per consentire ai commensali di assistere al ‘dietro le quinte’. C’è piena trasparenza e comunicazione".

Il rapporto fra la cucina e i clienti è poi facilitato dal lavoro degli addetti ai tavoli, che, come puntualizza Severi, non hanno esclusivamente funzioni operative, ma accompagnano gli ospiti nell’esperienza gastronomica. "I nostri camerieri non si limitano a portare le pietanze – dichiara lo chef – ma conoscono a fondo il prodotto e il processo di trasformazione che conduce alla realizzazione del piatto".

A proposito del menù, sono tante le possibilità di scelta, in un originale connubio di tradizione e ricerca. "Proponiamo gnocco, tortelli e tortellini di vario tipo – asserisce Severi – ma anche spaghetti alla quinoa con salsiccia, gnocco fritto al farro con scamone di manzo e carne di bufalo. Ci tengo a precisare che questi filetti vengono procurati a km0, presso un’azienda di Albinea, dove sono allevati esclusivamente fra i dodici e i tredici capi: praticamente, un allevamento cortilivo".

Spazio comunque per tutte le sensibilità culinarie, con proposte anche per vegetariani o vegani: "Ci teniamo ad assicurare l’accessibilità del locale, offrendo un vasto ventaglio di possibilità, capace di adattarsi anche a chi non mangia carne o ha intolleranze".

Non è da meno la carta dei vini, con bottiglie nostrane ma particolari.

"Non ci riforniamo presso cantine blasonate – conclude Severi – ma ci piace presentare vini interessanti, da accostare al cibo. In particolare, abbiamo organizzato due serate di degustazione (Un Estivo di Vino).

Sempre sulla stessa lunghezza d’onda, i mercoledì di luglio sono caratterizzati dall’iniziativa ’Drink or wine and gnocco fritto’: al costo di 15 euro, si mangia appunto gnocco fritto, accompagnato da bevande".

Marcello Benassi