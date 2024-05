Dal nuoto al fitness, un tuffo nel benessere

di Walter Bellisi

Archiviati i XXXII Campionati Italiani Vigili del Fuoco di Nuoto per salvamento e di nuoto – che si sono svolti il 24 maggio e hanno visto la partecipazione di 180 atleti provenienti da tutta Italia – la piscina di Pavullo Appennino Blu è più che pronta ad aprire le porte all’estate con le sue vasche dedicate al nuoto, al fitness e al benessere.

Oltre alla piscina estiva scoperta (aperta dal 15 giugno al 25 agosto) spazio all’area verde, ma anche ai campi da tennis scoperti e coperti e tanto, tantissimo altro ancora. A disposizione, la vasca 1 con sei corsie, lunga 25 metri, altezza massima dell’acqua 160 centimetri e altezza minima 110 centimetri, la vasca 2 per il fitness, la 3 riscaldata per benessere e acqua dolce, oltre all’estiva outdoor di 25 metri di lunghezza e altezza dell’acqua da due metri a un metro e 10. Un impianto all’avanguardia, quindi, molto apprezzato, al servizio della comunità, inaugurato il 4 luglio 2020 e gestito dalla Società Appenninosport ssd arl, del Csi di Modena, presidente Emanuela Carta.

Propone numerosi corsi, per tutte le età. Dal nuoto al fitness, al benessere e all’attività fisica adattata, nuoto sincronizzato, avviamento per bambini dai 6 a 18 anni, agonismo, formazione, balneazione estiva oltre a corsi per le future mamme con personale specializzato e altri dedicati a ragazzi con disabilità come strumento per l’inclusione sociale.

Di recente è stata avviata la Camminata della salute per gli ultra 65enni che, assieme a un’istruttrice, praticano motoria fuori dal parco. Per quanto riguarda il benessere, all’interno dell’impianto viene proposta la rieducazione funzionale con tecnici specializzati. Fra gli appuntamenti a breve in piscina, si segnalano la festa di fine corso che si svolgerà sabato.

Sarà un momento di gioco, di svago insieme agli istruttori, per tutti i bambini che hanno partecipato ai corsi da gennaio a giugno. Non mancheranno attività ludiche gratuite per un momento di festa e divertimento insieme in acqua. Dal 10 giugno al 23 agosto tornerà Wonder Camp, il centro estivo per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 5 a 13 anni, che quest’anno sarà senza interruzioni perché è compresa anche la settimana di Ferragosto. Sono previste attività ricreative fra le quali la caccia al tesoro, laboratori anche in inglese, aiuto compiti, giochi in acqua soprattutto. E per chi vorrà festeggiare il compleanno in piscina non ci sono problemi eccetto i mesi estivi. Basta prenotare al sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 ed è obbligatoria la presenza di un adulto, segnalato da chi prenota il compleanno, ogni 6 bambini in acqua o a bordo vasca, per collaborare con l’assistente bagnanti. Nel caso fosse necessario è possibile fare richiesta di collaboratori a pagamento.

Inoltre, il titolare del compleanno (genitore) si assume la completa responsabilità dei bimbi non accompagnati al di sotto dei 12 anni.

Questra struttura, dunque, è molto frequentata: sono oltre 50 mila in un anno gli ingressi alla piscina da parte di abitanti del comprensorio del Frignano e di territori limitrofi, di tutte le età comprese fra i due mesi e i 90 anni, e anche da chi pratica agonismo e da sportivi di varie discipline. È una fonte di occupazione: vi lavora una trentina fra collaboratori, istruttori e addetti alla segreteria. "Gli impianti polivalenti gestiti dalla società Appenninosport – commenta la presidente Emanuela Maria Carta – rappresentano un importante luogo di aggregazione, incontro e socialità per la comunità. Grazie al lavoro di squadra di quanti operano all’interno della struttura natatoria Appennino Blu, in questi primi anni di gestione siamo riusciti a creare un ambiente accogliente e stimolante per tutte le età, ad attivare un’offerta sportiva, socializzante e formativa attenta ai più giovani, alle famiglie e agli anziani. L’impianto natatorio, con le sue strutture moderne e versatili, è il risultato di un impegno condiviso per promuovere il benessere e la salute a favore di tutte le cittadine e di tutti i cittadini dell’Unione del Frignano".