Degustazioni, eventi e un compleanno speciale Orcia Wine Festival

Dal 24 al 27 aprile San Quirico d'Orcia ospiterà la 14esima edizione dell'Orcia Wine Festival, che quest'anno celebra il 25° anniversario della denominazione Orcia DOC. L'evento, organizzato dal Comune di San Quirico d'Orcia in collaborazione con il Consorzio del vino Orcia e l'ONAV Siena, si terrà nelle storiche sale affrescate di Palazzo Chigi Zondadari, uno spazio per degustazioni tecniche guidate e banchi d’assaggio di vini. Il Festival offrirà ai visitatori l'opportunità di degustare i vini Orcia direttamente dai produttori locali, partecipare a masterclass e immergersi in eventi culturali nel suggestivo paesaggio della Val d'Orcia, patrimonio mondiale dell'UNESCO. La denominazione Orcia DOC è stata istituita il 14 febbraio 2000 e comprende diverse tipologie di vino tra cui Orcia Rosso, ottenuto da uve rosse con almeno il 60% di Sangiovese, e Orcia Sangiovese, con almeno il 90% di questo vitigno, entrambe disponibili anche nella versione Riserva. La zona di produzione si estende su 12 comuni del sud della Toscana, ovvero Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia, Trequanda e parte di Abbadia San Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Torrita di Siena. Il territorio dell'Orcia DOC vanta una storia millenaria: abitato fin dall'epoca etrusca e romana, attraversato dalla via Cassia e successivamente dalla Via Francigena nel Medioevo, grazie a queste vie di comunicazione è stato favorito lo sviluppo di borghi, castelli e rocche, molti dei quali ancora visibili oggi. La tradizione agricola locale ha sempre integrato la viticoltura con altre coltivazioni e allevamenti, contribuendo a creare un paesaggio unico e affascinante. L'Orcia Wine Festival rappresenta un'occasione unica per scoprire l'eccellenza enologica di questo territorio, incontrare i produttori e approfondire la conoscenza di una delle zone vitivinicole più affascinanti d'Italia. In programma per l'edizione 2025 anche trekking urbani e la possibilità per gli eno-turisti di visitare direttamente le cantine con tour guidati accolti direttamente dai produttori. Inoltre, durante i giorni della festa saranno aperti e visitabili gratuitamente, a Palazzo Chigi Zondadari, il Museo del Barbarossa, il Museo Forme nel Verde e l’Esposizione ceramiche senesi.